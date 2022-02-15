前交通部長林佳龍等希望拋磚引玉也和社福團體分享台灣的好水果，藉此衝高點以1000箱為目標。(陳世宗攝)

台東縣卑南鄉長許文獻說，盼大家幫助農民、一人一箱，幫助農民度過難關。(陳世宗攝)

前交通部長林佳龍15日率領黨內組成「台灣正青」聯合競選議員參選人，認購台東縣卑南鄉生產的鳳梨釋迦200箱，捐贈給台中市愛心家園等7大社福團體。林佳龍說，「台灣正青」主動發起認捐鳳梨釋迦支持台灣果農，自己也當「大母雞」，小雞們團結力量大，藉由拋磚引玉希望大家一起來團購。

林佳龍指出，感謝台東縣卑南鄉許文獻鄉長的告知，來促成這項公益活動，他也特別感謝台中愛心家園陳怡君園長和7大社服團體的代表，每年也必來這裡包月餅，這次活動希望拋磚引玉也和社福團體分享台灣的好水果，希望衝高點以1000箱為目標。

林佳龍說，台灣這些年比較少人知道鳳梨釋迦，一年2萬2000噸中有2萬噸是銷到大陸，盼大家來為農民來發聲認購，希望未來能夠轉移多元的市場，也能讓國內市場大家更喜愛。很高興和台灣正青一起來做公益，希望青年參政帶動年底九合一選舉，更有願景及創意可以推動台灣的進步。

林佳龍指出，台灣正青第一波有11位正式加入團隊，包括像南投縣議員參選人曾琮愷也陸續加入。由北而南，包括宜蘭縣黃慧慈、新北土樹三鶯卓冠廷，台中有豐原后里廖芝晏、沙鹿清水梧棲林佳儀、大里霧峰蔡美華，一路往南到高雄，蔡佳庭、張峻榕等參選人，一起號召大家認購鳳梨釋迦，做公益也幫忙農民來促銷。

許文獻說，一年2萬公噸的鳳梨釋迦有6成來自卑南鄉，現在年節後送禮需求少，鳳梨釋迦的產銷將造成問題，很感謝林佳龍二話不說一口答應，帶領「台灣正青」帶頭認購，盼大家幫助農民、一人一箱，幫助農民度過難關。

愛心家園的園長陳怡君強調，台灣有非常多好人好事，感謝大家攜手做好事時沒有忘記弱勢團體，台灣有許多地方有好事發生，包括這次的卑南鄉鳳梨釋迦，釋迦也是「好事抵家」，都需要「好事」的傳遞和支持，也用這個精神團結台灣，繼續為社會各角落來做好事。