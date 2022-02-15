大學甄選入學委員會近日公告，考生因新冠肺炎防疫規定致無法參加大學入學測驗（含學測及術科考試），欲以補救方案來參加大學繁星推薦或申請入學招生者，可在23日下午5時前提出申請。

今年學測在1月21日至23日舉行，但當時國內疫情再起，大考中心因此規定確診考生不能參加考試。但沒了學測成績，考生將無法參加大學繁星推薦、申請入學，對他們的人生影響很大。

對此招聯會對未能參加學測的考生提出補救措施，但適用對象為報名今年大學入學測驗（含學測、術科考試)，因確診尚未解除隔離無法應考、或於考試期間確診無法全程參與的考生。

招聯會表示，今年的補救原則採取外加名額錄取，涉及政府人力管控之醫學系、牙醫系、中醫系師資培育生公費系組及部分自費系組，不列入確診考生可申請、分發之校系。

學測缺考的確診考生若採繁星推薦管道入學，考生「在校學業成績全校排名百分比」達到志願校系當學年度繁星推薦錄取標準，並提交自傳、讀書計畫及高中三年在校成績，經所屬高中依推薦原則推薦，由招聯會轉送志願校系審查，補救措施的放榜時間則延後與繁星推薦第8類學群相同，一經錄取無論放棄與否，如同時有申請入學補救措施之志願校系不予分發。

申請入學管道補救比照一般生填6個志願，並依照申請入學招生簡章校系分則規定繳交備審資料給招聯會，並須參加志願校系之第二階段指定項目甄試，惟屆時若仍尚未痊癒或尚未解除隔離者，則無須參加面試、筆試或實作等實體甄試。