國民立委陳以信宣布參與國民黨台南市長初選後，開始針對台南市長黃偉哲施政展開「攻勢」，他在今天元宵節提出對台南市三大問題的質疑，並指其中台南市的賭博犯罪問題令他感到驚訝，比副總統賴清德擔任台南市長時還嚴重，批評台南要變成賭城嗎？

陳以信今（15日）在臉書發文表示，今天是元宵節流行射燈謎，他就來射三個燈謎：第一，六都中哪一都，人均殺人案最多？第二，六都中哪一都，人均酒駕數最高？第三，六都中哪一都，人均賭博罪最密？陳以信說，答案都是台南市。

陳以信直言，根據內政部公布警政統計來計算，如果比較歷年六都的故意殺人案件，可發現過去三年來，台南的人均故意殺人案都是最多，110年是每十萬人中發生0.86件，台南連續三年都是六都中最糟糕。

其次，陳以信指出，台南的人均酒駕數在過去六年中，有五年都是六都中第一名，酒駕顯然已經對台南市民，生命財產安全造成極大威脅。

陳以信稱，令他很驚訝的是賭博，台南的賭博犯罪情況，在賴市長任內最後三年，都還是六都最佳（犯罪數據最低），不過狀況過去兩年快速惡化，已經連續兩年，台南的人均賭博犯罪數，都是六都中第一名。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障