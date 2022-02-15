適逢虎年生育率下降，婦產科與產後護理之家都呼籲夫妻打破刻板印象及早規畫生育。（宏其婦幼醫院提供／呂筱蟬桃園傳真）

台灣生育率逐年下降，民眾晚婚、不敢生，適逢虎年民間習俗對生肖屬虎者有諸多禁忌，也讓婦產科醫師擔心新生兒人數可能呈現跳水式下跌。但也有人認為，今年適逢60年一遇的水虎（壬寅）年，出生的寶寶是水虎命運勢反而好，有產後護理之家一開年就接到許多預約，不少夫妻將喜迎虎寶寶。

安其產後護理之家經理黃品涵說，上次虎年是2010年，當年全台新生兒數16萬多人，明顯低於2011至2015年平均約21萬的出生數。近年受到少子化及新冠疫情影響，去年牛年全台出生人數甚至僅有15萬3820人，不少人擔心今年虎年會再創出生數新低。

她表示，雖然是虎年，但傳統命理學認為，水虎年生的人內心剛強，為人勤奮，而且善良、待人和善，像是綜藝天王吳宗憲就是水虎年出生，而社會上的成功人士，包含前總統馬英九也是屬虎，有孕育計畫的夫妻不應該有虎年傳統觀念，可及早規畫為家中增添新成員。

喜迎水虎年，安其在過年期間，精心準備應景年菜，除夕夜的媽咪們也一樣是年年有魚，平安富貴又發財，除夕晚餐有浦燒鰻魚，鮑魚銀耳佐雞湯等主菜。初一報喜財財包跟紅豆年糕點心更讓媽咪讚嘆安其御膳坊團隊的用心，今天是元宵節，也特別準備湯圓讓產婦們感受過節氛圍。