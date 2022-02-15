恐怖電影《咒》未演先轟動，驚悚預告再掀熱議。（牽猴子提供）

恐怖電影《咒》未演先轟動，日前釋出佛母版海報和3支短預告挑戰觀眾內心最深恐懼，其中1支阿姨生吞滾燙玻璃的15秒影片更在網路上被廣為流傳，發布至今已多達上千次分享，更嚇壞數10萬名網友，誇張的是，繼先前前導預告被無預警下架後，這支「吞火篇」預告又慘遭檢舉下架，在Instagram和Tik Tok平台累積破萬的點閱率皆憑空消失。

不論海報或影音宣傳都驚嚇滿點的電影《咒》，日前再釋出3支15秒短預告「遊行篇」、「吞火篇」以及「詛咒篇」，從場景儀式、動作行為及生理反應中，皆營造1種邪門、毛骨悚然的氛圍，勾起觀眾好奇心。其中「吞火篇」預告中，1名阿姨站在玻璃工廠，詭異盯著滾燙的玻璃後，竟張大嘴吞了下去，真實程度嚇壞網友：「一開始以為是真的，原來是電影，好可怕！」也有人沒做好心理準備便點開影片被嚇慘。

恐怖電影《咒》將於3月18日上映，本片由柯孟融導演執導，演員蔡亘晏、高英軒、林敬倫、阿Q、黃歆庭聯合驚嚇演出。劇情描述若男和朋友組成影像團隊，6年前闖入邪教儀式中的禁地，觸怒了沈睡的邪靈，所有人接二連三離奇死於非命。