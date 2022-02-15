新竹市政府15日宣布將拓寬圓環人行道，未來沿護城河可串起新竹火車站、東門城至新竹州廳的「古蹟漫步路線」，創造更友善的人本步行環境。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

舊城古蹟漫步更安心！有200年歷史的新竹市東門城圓環，是新竹市都心通往舊城各角落最重要的中心位置，市府15日宣布將拓寬圓環人行道，由5米拓寬至9米，未來沿護城河可串起新竹火車站、東門城至新竹州廳的「古蹟漫步路線」，創造更友善的人本步行環境。

市長林智堅表示，市府此次共投入4100萬元進行東門圓環2期改善工程，工程包括拓寬人行道並改善鋪面破損，人行道將從5米拓寬至9米；圓環車道將由5線道改為4線道，內3車道寬度為標準3米5汽車道，最外圈第4車道則為5米混合車道，並將行穿線退縮、新設無障礙斜坡道、調整道路線型讓車流更加順暢。

工程另還有改善人行道積水問題，調整圓環周邊商家的排水溝高度，重新引導降雨水流；增加護城河兩端的景觀植栽，夜間照明系統升級。

希望待全區工程完工後，可以完善東門圓環周邊步行空間，並串聯火車站與舊城區的步行軸線，也讓護城河及東門城廣場景觀更完整。

都市發展處長許志瑞表示，工程將於16日起設置施工圍籬，預計10月底完成並全區開放，期間有交通人員協助引導車輛及民眾，也將留設圓環店家前人行通道，施工期間造成不便，請民眾見諒。

此外，工程採4階段施工，第1階段為桃園牛排館、下游護城河段、東城100等3處人行道，預計時程為2月16日至4月30日；第2階段施作Hi-MART至上游護城河段，預計時程為5月1日至6月30日；第3階段施作LA NEW至柯達照相館，預計時程為7月1日至8月31日；第4階段為圓環車道、標線重新鋪設標設，預計時程為9月1日至10月31日。

各階段施工期間均保持圓環道路可通行，請汽機車駕駛人配合引導並留意行人，市府也再次宣導，行經路口務必謹記「慢看停」口訣，行人放慢腳步、駕駛人放慢車速，留意有無車輛或行人，駕駛人也請禮讓行人，停車讓行人先行，建立行人優先的駕駛共識。