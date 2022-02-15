國防部發言人史順文少將。國防部提供

中共一架「運12」民用型運輸機5日下午進逼東引，空軍司令部參謀長黃志偉中將今天表示，2月5日當天的確有中國的飛機接近，但沒有進入領空，機型經判別是民用型運12，空軍各項偵搜與應處都有層層涵蓋與多重手段，並沒有外界臆測有戰情人員誤認雷達軌跡為雜波而手動刪除，這完全是錯誤消息；國防部發言人史順文今天表示，不排除中國運用民用航空器測試國軍應變作為。黃志偉也強調，12日並無共機飛進東沙島領空。

有關中共民用運12飛東引事件，黃志偉指出，當天這架飛機的軌跡、接近方式與活動情況，空軍都有所掌握。至於各項偵搜作為與應處作為，都是敵方情搜要項，為確保軍事安全，不便進一步說明，但他再度強調，沒有戰情人員手動誤刪雷達軌跡一事。

國防部作戰及計畫參謀次長室聯合作戰處處長林文皇少將表示，國軍作戰能力與兵力運用都是機密，也是敵人想掌握的資訊。對於外界描述國軍情報的傳遞細節，因內容不精確，國軍也不知道訊息來源，因此不予評論。

林文皇說，針對任何狀況，國軍戰備全天候，不分晝夜，雷達監測，所有營區都沒有停止過，國軍也都有掌握與因應，也會持續強化戰況判斷與反應的速度。為避免擦槍走火，也有預警與應變的作法，但細節不公佈。

史順文表示，不排除中國運用民用航空器測試國軍應變作為，但無論任何挑釁或測試，國軍一定會有相對應動作，做好各種因應準備。

另外，有關12日共機疑似進入東沙島領空一案，黃志偉表示，當天沒有任何共機飛到東沙島領空。西南空域所有共機活動，空軍都有所掌握並應處；空軍立場向來都不評論網路流傳的錄音或航跡資料，但當天都有相關應處，各項狀況也會滾動式檢討，以增進空防安全。

關於即將於3月16日、17日於東引鄉舉行「忠義」實彈射擊訓練，史順文表示，東引地區演訓為年度例行性訓練，並非針對性。

至於俄烏情勢，史順文說，對於國際情勢的狀況演變，國軍保持高度的關注，透過聯合情監作為的預警掌握，同時也研擬各項應變計畫因應。對於各種出現的狀況，我們會做好行動應處的準備。

國軍已經多次的表達捍衛國家的立場，面對敵人的軍事威脅、挑戰，自己的國家自己守護，我們堅守這樣的一個原則，來強化各項戰備整備工作。

有關殲16抵東沙島上空，史順文說，網路上的訊息傳播很快，敵人也經常藉由這種方式「借力使力」，傳遞爭議訊息，目的在製造紛亂。國軍專注在戰訓本務工作，各項行動必須依照準則、命令來執行。所謂「口誤」不是事實。國軍的戰備作為，會依照敵情的狀況作出即時的反應。對於東沙島的正確狀況，國防部當日已經公佈在「即時軍事動態」專區，讓國人瞭解共擊侵擾的狀況。