科學家今天表示，美國西南部和墨西哥部分地區過去20年遭受的特大乾旱，是1200年來的最嚴重乾旱。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，2000年至2021年是 1200年來最乾旱的時期。研究人員說，去年的乾旱嚴重程度「異常」，所有跡象都表明極端天氣情況將持續整個2022年。

根據這篇刊登在「自然氣候變遷」」（Nature Climate Change）的研究，人為導致的氣候危機使得特大乾旱嚴重程度加劇72%。

上月，洛杉磯的降雨量不到2.5公厘，創下這座城市有紀錄以來第8個最乾燥的1月，本月中旬情況更糟。今年才剛開始，就已創下乾燥紀錄。

美國加州大學爾灣分校（UC Irvine）教授費德曼（David Feldman）說：「文獻顯示，降雨量實際上將更少，乾旱的時間將更長、更乾。但諷刺的是，在較長、較乾的乾旱期間，卻會有非常密集的風暴來襲。」

研究主要作者、美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）副教授威廉斯（Park Williams）寫道，如果沒有人為氣候變遷，21世紀之交就不會出現特大乾旱。

過去10年，加州和其他西部州經歷了嚴重的水資源匱乏，引發週期性限水，並迫使一些社區進口瓶裝水以供飲用。偶爾的大雪或降雨完全不足以彌補。

2021年尤其乾燥。根據美國政府「乾旱監測」（Drought Monitor）報告，截至本月10日，美國西部95%地區處於乾旱狀態。

去年夏天，北美最大的兩座水庫－米德湖（Lake Mead）和鮑爾湖（Lake Powell），創下一個多世紀以來的最低水位。

根據調查結果，目前的乾旱期持續至少數年、甚至更長的可能性很高。

研究人員依據可追溯至1200年的土壤水份紀錄進行模擬，計算出乾旱持續到2022年的可能性為94%；75%的機率會持續至10年內。

較早的研究已確定，2000年至2018年可能是自西元800年以來第2次嚴重的大乾旱，上一次是在西元1500年代後期發生。

依據去年公布的新氣候模型，2019年至2021年的數據顯示，當前的乾旱嚴重程度是自中世紀以來之最。

根據法新社所見一份長達4000頁的聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）氣候影響報告草案，在地球表面均溫比工業革命前水平高出攝氏2度的情況下，預期全球將有8億至30億人因乾旱而導致長期缺水。

一旦升溫多達攝氏4度，影響人數將遍及40億人。

目前地球表面溫度已平均升高攝氏1.1度，幾乎可以肯定會在20年內突破「巴黎協定」限制升溫目標的攝氏1.5度。