北埔、峨眉及寶山大隘三鄉今年開隘188年，「正月十五油笐火」元宵節系列活動，火舞表演很吸睛，慈天宮神明遶庄賜福19和20日舉辦。（羅浚濱攝）

北埔、峨眉及寶山大隘三鄉今年開隘188年，並逢北埔慈天宮每10年1次「觀音佛祖、媽祖遶庄賜福」活動，鄉公所和慈天宮規畫19和20日舉辦，並有「打中午」跟「迎古董」當地特有的客家習俗，北埔鄉長莊明增指出，目前並不受處情影響如期舉辦，請參加民眾配合戴口罩等防疫措施。

北埔鄉日舉辦「正月十五油笐火」元宵節系列活動，吸引很多民眾參加持油笐火夜遊秀巒山，並安排川劇變臉、火舞及電音三太子等技藝表演，讓北埔老街和慈天宮廟坪廣場呈現年節歡樂的氣氛。

莊明增說，今年是大隘三鄉開隘188年，適逢慈天宮每10年1次的「觀音佛祖、媽祖遶庄賜福」活動，這項地方盛事將有大隘地區80多個民間團體組成陣頭隊伍共同參與遶庄，祈求神明庇佑該風調雨順，民眾平安。

慈天宮19日上午請神扶轎及集結隊伍後，8時出發遶庄到寶山時有「打中午」活動，由當地民眾自動自發準備拿手菜餚，以往是類似「辦桌」方式在路邊擺滿各式客家料理，為配合防 疫措施改為1人送1份，慰勞繞境隊伍和參與民眾。

遶庄隊伍返回北埔鄉公所前，下午4點半到6點安排「客家食福宴」，人夜後在北埔老街有傳統的「迎古董」活動，將有抬轎和裝扮各式神話人物，以嘉年華方式繞庄遊行，將歡樂與福氣分享給民眾。

莊明增表示，20日從北埔遶庄到峨眉，延續客家人農曆春節過至天穿日的熱鬧氣氛，歡迎各地民眾在週休假日，來北埔從白天玩到晚，遵受防疫規定全程佩配口罩，感受北埔大隘三鄉特有的民俗文化及地方風采。