根據大陸《晚點 LatePost》消息，滴滴開啟幾乎涉及全公司部門的裁員計畫。近日傳出包含滴滴網約車、兩輪車、貨運等出行業務等部門都都收到裁員通知。整個裁員計畫將會迅速執行。裁員將在2月底完成。這一次各部門裁員比例不一，總體裁員比例約20％，職能和業務線都要背負裁員20％指標，補償為法定標準 N＋1。

但值得注意的是，國際化部門尚未受影響，還在持續招人中。知情人士認為，滴滴國內業務無法註冊新用戶，市占率下降，但國外市場還可以繼續做。另外自動駕駛部門也沒有裁員。滴滴自動駕駛從 2019 年分拆成獨立子公司後，就是滴滴現有業務中最獨立的部門之一。

觀察滴滴財報顯示，目前在大陸的出行業務，收入、訂單量、單均收入等核心經營資料在2021年第3季分別比前季減少13％、9％ 和 5％，原先1季可淨賺十多億元（人民幣，下同）的生意卻變成淨虧 2900 萬元（均剔除利息、攤銷、折舊和稅項）。

據悉，統計到2022年1月，滴滴的日均單量約在2000萬單，比上市招股書披露的2500萬單低了1／5。