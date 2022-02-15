侯友宜表揚阻詐有功金融機構行員及超商店員。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今（15日）至新北市警察局主持治安暨公安、食安會報，會前特別表揚日前協助淡水警分局逮捕通緝犯的正德國中角力女教練李嘉菱，稱讚她的勇氣與機警，更是「警民合作、維護治安」的最佳典範。

大年初二傍晚淡水分局員警在超商巡邏，發現陳姓毒品通緝犯形跡可疑，上前盤查時卻遭對方反抗企圖逃脫，正巧正德國中柔道角力隊女教練李嘉菱到超商購物，見義勇為從後擒抱通緝犯，協助員警順利將陳嫌制逮捕。李嘉菱說，能夠利用自己的專業技能替治安盡力，感到相當開心與榮幸。

隨後侯友宜也表揚協助阻擋詐騙的83位金融機構行員及超商店員，感謝他們協助警察維護治安。

新北市警察局長黃宗仁表示，除了傳統型詐騙手法外，民眾更需提防「投資型詐騙」，尤其是誆騙民眾點選投資網站，投資外幣、虛擬貨幣等。黃宗仁呼籲，碰上對方強調「保證獲利無風險」等理由要求匯款絕對是詐騙，民眾只要提高警覺，遇有可疑立刻撥打165或110查證，就能避免受騙上當。