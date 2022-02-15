農曆年後，全球股市震盪，陸股也受到美債殖利率彈升、烏俄局勢動盪，與房產債務違約等餘波盪漾所影響。永豐投信15日指出，近期大陸祭出寬鬆貨幣政策，加上與國家隊資金出手，集中在藍籌紅利等類股領域，此外，大陸主要金融及資產管理投資機構在市場波動加大之際群起護盤，年初以來藍籌紅利類股，如金融股、大型股等表現相對亮麗，也可望成為2022年佈局大陸A股值得留意的新風向球。

永豐滬深300紅利指數基金經理人林永祥指出，有別全球進入升息循環，中國逆勢進入降息循環，加上調控管制政策影響，中國投資風格轉變，受惠於低基期與價格相對便宜吸引力，整體政策與股價趨勢有利於藍籌紅利類股表現。

比較中國十年期國債殖利率與滬深300股息差的平均水準，林永祥說明，當債股差均值處2個標準差以下水準時，股價利差觸底，反應股價相對便宜，近期房地產融資端政策逐步放寬，房地產融資、發債提升，都有利於大盤、金融股表現向上。

2021年底以來，大陸人民銀行逆勢放寬貨幣政策，包括：1月17日將中期借貸便利操作（MLF）、7天期逆回購操作、常備借貸便利操作（SLF）利率各下調10個基準點；1月20日將1年期貸款市場報價利率（LPR）調降10個基準點，有別美國及多數國家貨幣政策轉緊的趨勢。

2021年深滬港通，北上資金持續提升，外資流入金額約4200億元，創近年新高，外資於A股佔比已由2017年的1％，向上攀升至4％；此外，值得留意的還有，大陸農曆春節假期結束後，國際資金回流陸股，EPFR最新資金流向統計顯示，年後一周，大陸地區ETF與共同基金資金淨流入21億美元，滬港通淨流入8.2億美元。

永豐投信指出，永豐滬深300紅利指數基金為台灣基金市場發行唯一追蹤中國境內A股高股息標的的指數型基金，將A股大型權值標的與高股息股全面涵蓋納入，林永祥指出，今年政策作多、A股投資風格轉變，評價相對偏多的大型藍籌股受惠股息紅利保護，是2022年參與中國投資的機會標的，投資策略宜採定期定額、指數拉回時建立長期部位。