太妍在情人節帶著正規專輯回歸歌壇。（愛貝克思提供）

自2015年SOLO出道的少女時代成員太妍，不僅受到大眾認可獲得「因信任而聽的太妍」之稱，凡發歌即穩坐各大音源平台榜單上位圈名次，且專輯累計銷量高達105萬1567張，成為過去10年間「Gaon Chart」累計專輯銷量成績最高的女子SOLO歌手。睽違2年3個月，太妍在情人節這天終於帶著正規專輯回歸歌壇。

專輯發售記者會上，太妍表示一提到正規專輯人們就會更加期待，必須慎重地看待，雖然不是2年3個月的時間都在準備，但此次的確籌備時間最長，為了展現現在的面貌付出許多努力，並介紹新專輯以愛情為主題，多方面表達出愛情的複雜情感，希望聽眾能從中找尋到專屬於自己的愛情歌曲。而對於創下過去10年專輯銷量最好女歌手紀錄，太妍說道這些都是多虧了團隊的努力還有粉絲的支持，才有辦法達成。

太妍第3張正規專輯《INVU》共有13首愛意滿滿的歌曲。（愛貝克思提供）

主打歌〈INVU〉是首以House音樂為基底的流行舞曲，講述雖然知道每次都會感到疲憊與受到傷害，仍然對愛情投入的我和看著與自己完全不同的對方所感受到的感情。歌名「INVU」為「I envy you」的雙關，有著「羨慕得到我的愛的你」、「羨慕沒有我那麼痛苦的你」等層面的意思。

太妍還自爆新歌並不受公司內部青睞，是自己獨排眾議選定為主打，有著能說服他人的強烈自信，為了更好地表現歌曲，錄音時甚至還融入演技、邊演邊唱。MV則使用了希臘神殿、沙漠、月亮等營造神秘氛圍的背景，嘗試許多造型服裝，傾注許多心血下，成果美得連太妍本人都想每秒截圖收藏的程度，十分滿意新歌MV。MV公開後全網一片讚嘆太妍美貌，連成員潤娥也在太妍的sns留言：「這是人嗎？」太妍親哥哥則留下：「想玩《天堂》。」