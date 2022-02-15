烏克蘭、俄羅斯情勢緊繃，隨時有可能點燃戰火，引發國際高度關注，而在台灣求學、定居近5年的烏克蘭正妹網紅「林佳娜」（Tatiana Lin），最近拍片分享家鄉的情況，表示父母要她先別回家，讚譽台灣是個非常安全的地方。

林佳娜昨(14日)在臉書粉專上傳一段1分多鐘的短片，透露：「我是來自烏克蘭的佳娜，我住在台灣快要五年，我的父母還繼續住在烏克蘭，還好他們住在烏克蘭南部，所以目前他們沒有考慮到要撤離城市的問題，因為只有烏克蘭東部比較緊張。」

林佳娜繼續說道，烏克蘭居民和父母每天看新聞就會接收到「可能今天或明天，俄羅斯就會來打我們」的訊息，每個人都人心惶惶，擔心哪天若真的爆發戰爭，到底誰會來幫忙烏克蘭？林佳娜也表示，本來今年冬天預定要飛回烏克蘭看家人，媽媽卻希望她打消念頭，因為台灣是個非常安全的地方，不樂見女兒回家鄉受到波及，且烏克蘭政府在2個月前考量男性不夠多，已開始招募女兵，因此林佳娜今年和明年恐怕都沒辦法回家。

根據外媒報導，俄羅斯有可能在16日入侵烏克蘭，對此，俄羅斯總統普丁及外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）昨（14日）暗示，不會立即對烏克蘭發動軍事攻擊，莫斯科已準備好持續與西方國家進行外交對話。