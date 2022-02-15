據《每日星報》13日報導，1名名叫布魯默(Sharon Bulmer)的婦人，在臉書結識1名照片看來風度翩翩的男生。該男迷湯猛灌，謊稱自己是1名美國大兵，很喜歡布魯默卻苦無盤纏無法飛去與心上人一會。一席話聽的布魯默魂不守舍，陸續匯款達8萬英鎊後才越想越不對勁。一追查下不但美軍並無此人，心上人更盜用拉脫維亞國防部長帕布瑞克斯（Artis Pabriks）的照片，自己慘遭詐騙。

這名叫湯生(Murphy Townsend)的騙子，2020年5月透過臉書搭訕布魯默。他表示，自己是1名在敘利亞作戰的美軍士兵。妻子已經去世了，寂寞難耐的他，很想有個伴陪他聊天，並且已經在臉書上偷偷觀察布魯默很長一段時間。

帕布瑞克斯（Artis Pabriks，右）遭不良份子盜照並用於詐欺，受害者已超過100人。(圖/DVIDS)

由於51歲的布魯默才剛結束與伴侶長達29年的戀情，湯生的蜜糖攻勢讓布魯默心裡的馬奇諾防線瞬間瓦解，決心與湯生「展開新生活」。布魯默說，「湯生很可愛，我感到被愛、被關心」。

詭異的是，兩人從來沒有進行過視訊通話；對此，湯生表示基地有保密條款，不允許他使用任何視訊設備，輕鬆唬弄過布魯默。

2020年10月起，他開始要求布魯默每週匯款1000英鎊，以支付各種費用。隨著各種千奇百怪的請款理由，湯生更在2021年2月宣稱自己要去英國旅行，請布魯默贊助5000英鎊的機票錢；最後卻謊稱弄丟機票。

布魯默越想越不對勁，最後連繫美國陸軍，美軍卻說查無此人。隨後將湯生的照片拿去網路搜尋，赫然發現照片男子根本不是甚麼美國陸軍士兵，而是拉脫維亞防長的照片。

最悲慘的是，在籌措8萬英鎊給愛人後，布魯默反欠下3.7萬英鎊的債務。布魯默希望自己是被騙的最後一人。「我想繼續我的生活，還想幫助人不要再被這些白癡給騙走」。

拉脫維亞國防部辦公室則表示，「很遺憾，長期以來我們一直收到類似投訴。被害者拿著對話截圖寫信來詢問，對話的照片卻是防長的照片。迄今，已經收集多達100多個假帳號」。