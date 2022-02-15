前新北市政府副發言人戴湘儀、呂家愷、前新北市長室祕書吳訓孝15日正式宣布參選新北市議員，其中，吳訓孝下午發布臉書近500字臉書貼文表示，「鄉民參政！阿宅出戰！」，他就是一個三蘆的鄉民，沒什麼特別的，三重119里加上蘆洲38里，走過了好幾遍，很多地方現在他回頭來看，都有參與過的身影。

吳訓孝貼文表示，我就是一個三蘆的鄉民，沒什麼特別的。我和大家一樣沒事拿著手機在車上看Ptt顆顆笑，騎著我的小藍邊跑行程行動治理，然後停在7-11的午後奶茶喝一口當小確幸。將醞釀了幾年的經驗結合，放手一搏，是時候發酵，讓三蘆走向屬於我們的世代。

『我正式投入新北市三重蘆洲區議員選戰，成為咱厝邊叨的那個鄉民議員。』吳訓孝說，在三蘆長大的我，雖然住了三十多年，平常雖然沒事到處吃吃喝喝逛逛，但透過這四年在市政府，一腳步去細細感受這個長大的地方。

吳訓孝指出，在地方，從行動治理和里長的互動，每年的大都會公園新北燈會，這兩年的防疫和三蘆區公所還有里長大家並肩作戰。向每位議座學習，參與過的地方大小公園活動中心爭取，最棒的還是和大家一起完成了熊猴森樂園，蘆北蘆南的都市計畫案，然後離職前的三重第二行政中心動土。

吳訓孝表示，三重119里加上蘆洲38里，不敢說熟悉，但是都走過了好幾遍，很多地方現在我回頭來看，都有參與過的身影。在鍵盤上，和大家聊著推薦的三蘆這個地方永遠24小時有各式各樣的宵夜，看大家在說的地方大小八卦時事，偶爾用自己的法律所學在網路上幫大家解決一些法律問題。結合上述的一切，往下一站出發！然後，好戲上場，敬請期待！

32歲的吳訓孝，輔仁大學法律博士班畢業，擅長勞基法、家事法等，曾任新竹法院少年及家事法庭書記官，2017年進入新北市勞工局任專員，2018年擔任新北市市長候選人侯友宜的「新媒體組」組長，曾任新北市長室秘書、新北市青年事務委員會青年委員、新北市三重嘉義同鄉會副理事長。

吳訓孝的父親吳勝文是連任四屆的三重光田里里長、母親沈美英是三重區工商企管婦女會理事長，也是三重區公所志工隊榮譽大隊長，家族在地方基層實力雄厚。