三立電視台共同創辦人之一、被外界稱為「海董」的林崑海，今(15)日因頭頸癌辭世。媒體報導指出，林崑海在確診罹癌時已晚期，至今2年多來靠藥物治療控制病情。頭頸癌依據原發部位不同，可分為口腔癌、鼻咽癌、口咽癌、下咽癌、喉癌等多項癌種，常見危險因子包括生活習慣（如抽菸、喝酒、嚼檳榔）、病毒感染、遺傳因子改變等。

三軍總醫院耳鼻喉部李日清主任指出，近年來台灣地區每10名新癌症病患中，就有1位是頭頸癌患者，好發機率依序為口腔癌、鼻咽癌、甲狀腺癌、喉癌、下咽癌、口咽癌、唾液腺癌和鼻竇及鼻腔癌。他強調，如能早期發現提高警覺，就不至於失去早期治療的先機。

●嘴巴沒破也要當心！頭頸癌部位不只口腔

醫師指出，頭頸癌的早期症狀並不明顯又無特異性，加上病患本身的疏忽，或是第一線的醫師未能提高警覺，以至於往往失去早期診斷的先機而延誤治療。除了一般所熟知的口腔潰瘍、突起或白斑可能是口腔癌之外，其他5大警訊，常被輕忽：

1.頸部出現不對稱性腫塊、常常嗆到、吞嚥疼痛、吞嚥困難。

2.聲音沙啞。

3.單側鼻塞、反覆性流鼻血。

4.單側聽力不良、單耳積水、耳脹、耳悶。

5.無上呼吸道感染，卻持續性喉嚨痛、耳朵痛。

值得一提的是，頭頸部包含了許多器官和組織，身體重要感覺功能，如視覺、聽覺、嗅覺和味覺集中在此，也是許多神經和血管的通道，如頸叢顱神經和頸動脈等，使得頭頸癌和人體其他部位的癌症，擁有許多共同的常見症狀，常被忽略。

●頭頸癌年輕化！病毒型癌變發生率攀升

頭頸癌患者以40-60歲男性居多，普遍為勞動階層，常因菸、酒、檳榔、多吃加工食品等生活習慣導致罹癌。但身為家庭經濟支柱的中壯年患者，經常忍到症狀已嚴重影響生活才去就醫，往往造成初次確診即超過半數都是晚期的遺憾。

除了生活習慣之外，近年另有一個危險因子慢慢的受到重視，就是人類乳突瘤病毒(Human Papillomavirus ，HPV)與頭頸癌的關係。義守大學在分析台灣癌登資料庫資料發表的論文中指出，HPV相關部位(例如扁桃體、舌底部) 之口咽癌的發生率逐年攀升，罹癌年齡也有年輕化趨勢，不容忽視。

醫師指出，HPV主要經由性行為傳染，可能透過接觸皮膚傷口、黏膜或體液而感染，包含公共浴池、溫泉、游泳池等場域都可能感染HPV。男女感染者除有生殖器癌風險外，女性感染者會增加子宮頸癌機率，男性感染者則有口腔癌等頭頸癌之虞。

台灣癌症基金會執行長賴基銘提醒，男性一生中HPV感染率高達91.3％，較女性風險更高，而頭頸癌等癌症也不像子宮頸癌可透過抹片早期發現，因此男女共同接種HPV疫苗，堪稱防癌第一步，不要輕忽。