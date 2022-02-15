That jumper is so smooth.



Seth Curry gets his first @BrooklynNets bucket! pic.twitter.com/7TmTkKY2b3 — NBA (@NBA) February 15, 2022

布魯克林籃網終於在明星賽前止敗，他們15日在主場迎戰國王，「3巨頭」全數缺陣的情況下獲勝，新加盟的塞斯柯瑞（Seth Curry）領軍攻得23分、7籃板、5助攻，終場109-85大獲全勝。籃網中斷了近期11連敗，拿下本季第30勝，暫時穩住東區老八席位。

籃網的3位主力球星，杜蘭特（Kevin Durant）左膝韌帶扭傷，近日回復練球，確切歸期未定。厄文（Kyrie Irving）拒打疫苗無法在主場出賽，新來的班西蒙斯（Ben Simmons）賽前有跟著一起練投，開賽後穿著長褲外套坐在板凳區觀戰。

跟隨西蒙斯從七六人過來的塞斯柯瑞、 德拉蒙（Andre Drummond）都被安排先發上陣，令籃網面貌一新。德拉蒙說：「總教練的訊息非常簡單，只要做好自己的工作，剩下的順其自然。防守和戰術細節那些東西以後再說，今天就是單純盡全力去打。」

德拉蒙攻下11分9籃板，布魯斯布朗（Bruce Brown）獲得本季個人新高19分，老將艾卓吉（LaMarcus Aldridge）上場19分鐘就拿了19分8籃板。籃網此戰沒有主將，同時讓傳球更加自由與流暢，團隊命中率51%，上半場打完就領先19分。總教練納許（ Steve Nash）稱讚大家一直都很努力，只是今晚有打出比較好的結果。

國王隊控衛福克斯（De'Aaron Fox）有全場最高的26分，但是整支隊伍進攻不順，團隊命中率低至34%。