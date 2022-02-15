瑪雅蜜蜂一系列的故事改編自德國童書，已有百年歷史。（華映提供）

超萌動畫《瑪雅蜜蜂大冒險：守護小金蛋》由德國與澳洲的創意團隊聯手打造，讓這支紅遍歐洲的小蜜蜂再推出最新的冒險故事，以瑪雅的友情和助人的心為故事的主要核心。動畫中，3D感十足的主角們各各都非常可愛，色彩鮮艷，這隻轟動歐洲的可愛小蜜蜂，已走紅超過100年的時間，加上全新的冒險元素，再度帶著全新故事飛上大銀幕。

瑪雅蜜蜂一系列的故事改編自德國童書，最初於1912年出版。這本書翻譯成多國語言，受到全世界兒童的喜愛。這個來自德國的經典故事是以很獨特的方式廣為人知，當原著受到歡迎之後，1975年開播的同名電視卡通在全球大獲成功，就有如日本的巧虎、美國的天線寶寶一般，成為許多歐美觀眾的童年回憶。

到了2013年，瑪雅蜜蜂系列重返電視銀幕，推出3D電腦繪圖的新版本，賦予這隻受歡迎的蜜蜂嶄新的風貌和感覺。2014年，首部電影長片《瑪雅蜜蜂大冒險》賣出超過170個國家的版權，票房也很出色，證明了「蜜蜂瑪雅」超過100歲的可愛角色，一直受到新世代觀眾的歡迎。

由於前2集電影版獲得成功，今年推出第3集《瑪雅蜜蜂大冒險：守護小金蛋》，這次她和好朋友們必需離開自己舒適又安全的家，去另1個神秘的地方探險，是瑪雅1段全新的自我發現的旅程，在冒險的過程中，反映出兒童們在生活中及人際互動時會遇到的挑戰，瑪雅總是以正面又機智的方式，克服遇到的難關，在疫情時代下，是個充滿正能量的可愛動畫。電影25日在台上映。