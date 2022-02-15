前新北市政府副發言人戴湘儀、呂家愷、前新北市長室秘書吳訓孝昨請辭離開市府，3人今召開記者會正式宣布將投入新北市議員選戰，選戰還未開打就已掀起一波口水戰。新北市土樹三鶯區議員參選人卓冠廷今對3人參選回應稱「你們有侯市長、我們有人民，我們最後還是會贏的」，而呂家愷則回擊，冠廷要跟誰選我沒意見，我們都是新北市民。

戴湘儀、呂家愷、吳訓孝剛投入選戰，狹帶著侯友宜的高人氣，被各選區參選人視為勁敵。與呂家愷同在第8選區的卓冠廷今表示，北市的年輕人參選，感受到不是跟國民黨在選，而是跟新北市府在選，有消息指出侯友宜親自致電給里長等地方重要人士，請他們強力支持這些從市府辭職參選的副發言人。

卓冠廷強調，這並不公平，相較於綠營，更應該感受到不公平的是國民黨議員參選人，他們也有很多默默耕耘很久的，卻沒有侯家軍的龐大奧援。年輕人靠自己力量在地方「一步一腳印」，你們有侯市長，我們有人民，我們最後還是會贏的。

對此，呂家愷今則回擊，「冠廷要跟誰選我沒意見，但冠廷不要忘了，我們都是新北市民，刻意分化『你』、『我們』沒有什麼太大的意義，大家不應該把時間浪費在口水，應該把時間、心思留給新北市民。」