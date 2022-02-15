歌手謝和弦與前妻Keanna於2020年撕破臉離婚後，隔年4月便與莉婭（陳緗妮）登記結婚，並經常在社群媒體上公開放閃，羨煞旁人。不料，這段婚姻僅維持短短10個月，女方在今日突然於臉書粉絲團上TAG謝和弦與女星祈錦鈅，甚至發文祝福他們幸福快樂，讓外界懷疑兩人的婚姻是否亮紅燈。

莉婭這兩日一連轉發多篇網路文章，而在昨（14）日第一篇PO文中，莉婭只寫下「祝大家情人節快樂」短短幾個字，並用網路文章激勵所有人「不要尋找愛、去成為愛，唯有成為，你有會視成裝愛的容器，愛會因你而永存」。

今（15）日稍早莉婭再度發文，轉發謝和弦與女星祈錦鈅2020年合作的歌曲《比心小幸福》，還特別標註兩人寫下「祝你們幸福快樂」等字眼，接著轉發另一段網路文章，表示「業力將會告一段落，不再是無力和無奈的循環，清晰、穩定但自信將取而代之。有些關係會結束，因為你們之間的業力循環將告一段落」等，讓不少粉絲感到相當奇怪，擔心兩人的感情是否出現變化。

紛紛在底下留言關心「希望真的不是炒新聞，拜託不要用炒新聞來博版面，阿扣不需要這樣」、「感情出問題了嗎」、「所以離婚了！？」還有網友忍不住酸她「哈哈哈現世報」、「這個應該是炒作新聞推出新專輯才會這樣子炒作」沒想到莉婭也親自回覆「對的」、「這不是炒新聞」，雖目前雙方都沒有正面回應，卻已在網路上引發熱烈討論。

然而，莉婭13日還與謝和弦一同現身台北流行音樂中心並在《炎上》演出，事後她還特別發文感謝謝和弦「謝謝我的老公提攜著我」，沒想到今日卻傳出疑似感情生變的消息引發外界揣測，不過也有人認為她是為了替謝和弦的新歌宣傳才會故意炒話題。