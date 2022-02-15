新北市淡水警分局興仁派出所警員黃昱嘉日前在超商巡邏，發現陳姓毒品通緝犯形跡可疑、見警閃躲，上前盤查時卻遭對方反抗企圖逃脫，正巧淡水正德國中一名柔道角力隊的女教練李嘉菱準備進到超商消費，見義勇為協助員警擒抱這名毒品通緝犯，市長侯友宜今天上午也特別在市府治安會報中，親自頒獎表揚李嘉菱，稱讚她的勇氣與機警，更是「警民合作、維護治安」的最佳典範!

市長侯友宜今天上午在警察局召開市府治安會報，針對日前淡水正德國中角力女教練李嘉菱奮勇協助警方緝捕通緝犯，特別頒獎表揚，興仁派出所警員黃昱嘉在日前大年初二傍晚，到淡水區淡金路三段的便利超商巡簽，發現1名男子機車鑰匙未拔，打算進入超商內提醒他，但男子看見警察靠近，眼神閃若、神色緊張，企圖躲避員警盤查。

新北警創校園三層防護網，少年犯罪人口六都最低。(戴志揚翻攝)

警員黃昱嘉直覺有異，要求他提供身分證件，男子卻趁警方查詢小電腦時，一個轉身往店外狂奔，警員黃昱嘉一把抓住他的雨衣，路過民眾見狀也紛紛上前攔阻，這時一名女子身手矯捷從男子身後施出角力擒抱的動作，讓員警噴灑辣椒水，順利將這名毒品通緝犯壓制逮捕。

原來這名拔刀相助、見義勇為的女子是正德國中柔道角力隊的22歲女教練李嘉菱，她是土生土長的淡水人，目前就讀台北市立大學技擊運動學系三年級，國中就讀正德國中，一開始接觸柔道，但發現更愛角力，於是在角力的擂台上開始展露頭角，國三與高一蟬聯全中運角力冠軍，更參加2017亞洲青少年角力賽勇奪銅牌，能回到母校任教，把所學傳授給學弟妹是她最開心的事，她發揮所學協助警方順利制伏43歲陳姓毒品通緝犯，雖然事後發現左腳腳趾輕微撕裂傷，但她覺得能夠利用本身的專業技能替治安盡力，感到相當開心與榮幸。

新北警創校園三層防護網，少年犯罪人口六都最低。(戴志揚翻攝)

市長侯友宜表示，感謝正德國中的李嘉菱教練及這些銀行行員、超商店員的見義勇為、積極主動，更重要的是能在現場掌握狀況，通報給警政單位，讓警察機關能夠在最快的時間緝捕匪徒及攔截詐騙提款，讓被害者的損失能夠降低，這些當場所做的勇敢行為，都是幫忙打擊犯罪最重要的一環，特別是陳嘉菱，她能發揮平常角力訓練所學，臨場反應運用在協助維護治安，更是難能可貴，更是警民合作、維護治安的最佳典範!

另外，奇鋐科技股份有限公司是國內知名上市公司，在業界相當知名，這次認同警民合作，響應新北市警局推動「天使眼計畫」，捐贈新臺幣100萬元讓警察局建置租賃監視器，市長侯友宜更表達肯定與感謝，侯友宜說，「建構科技防衛城」是市府重要的治安策略，除增加監視器數量外，也要持續優化監視器各項功能，提升畫質，更結合車牌辨識，導入人工智慧(AI)，營造高品質監視系統調閱環境，提升破案效率，侯友宜期許未來能有更多民間企業響應「天使眼專案」，讓民眾能有安居樂業的治安環境。

侯友宜也特別提及近期詐欺犯罪層出不窮，除了呼籲「警銀」、「警超」防詐連線合作外，也要求警察局除了積極查緝詐騙集團外，更要透過各種宣傳管道，宣導金融機構行員、超商店員與警方密切合作，機警覺察，主動關懷提問被害人，並即時通報轄區警方到場，能在第一時間將詐騙匯款攔下，守護民眾的血汗錢。而這次治安會報也特別對攔阻民眾遭詐欺款項、協助破案有功的金融機構行員、超商店員等83位「防詐小天使」，頒發獎牌、禮券與感謝信，感謝他們協助警察維護治安的辛勞。

統計近期的各類詐騙手法，以「假投資」詐欺最為猖獗，也讓民眾損失最大，日前一名50歲的陳男接獲佯裝投顧經理的詐騙集團來電稱，有值得進場的外匯投資資訊，陳男在群組內觀察數月後，認為群組內分享的投資資訊報酬率不錯，主動向對方表示有意願投資，對方要求陳男匯款至指定帳戶，就會有專業經理人負責操作獲利。

玉山銀行三峽分行襄理楊伊雯受理陳男辦理臨櫃匯款時，發現他要匯款鉅額外幣，於是主動關懷提問，陳男一開始不願回答款項用途，經過楊伊雯細心溝通後，才說是加入LINE投資群組想獲利，楊伊雯一聽就知道這是典型的投資詐騙，通報三峽員警到場，順利攔下新台幣近600萬元。

此外，統一超商三重川詠山門市傅姓女店長，日前發現一名葉姓男子打算購買新台幣5000元的遊戲點數，經她主動關懷提問，並通知員警到場，這才發現男子在通訊軟體認識一名女子，相談甚歡後，對方誆稱自己遭黑幫押走，必須購買遊戲點數才能解救，男子於是跑到超商打算花錢救人，幸好遇到機警的店長報警。

新北市警局長黃宗仁也提醒，除了傳統型詐騙手法外，民眾更需提防「投資型詐騙」，尤其是誆騙民眾點選投資網站，投資外幣、虛擬貨幣等。他也呼籲，碰上對方強調「保證獲利無風險」等理由要求匯款絕對是詐騙，民眾只要提高警覺，遇有可疑立刻撥打165或110查證，就能避免受騙上當!

新北警創校園三層防護網 少年犯罪人口六都最低 (新北市警察局提供)

此外，上午的治安會報，警察局少年警察隊也特別專案報告全國首創的「三層校園安全防護網」，為維護校園師生安全，警察局結合市府相關局處、社區及學校等網絡資源，針對校內、校園周邊及社區治安等層面，全國首創規劃「三層校園安全防護網」，並結合高關懷青少年通報中心，有效防處兒少被害事件發生，另針對參與街頭聚眾滋事少年實施關懷協助，防處成效卓著。統計新北市兒少被害人數從108年起逐年下降，其中110年較109年下降達10%，遠優於全國比例3.03%；少年犯罪人口率(人/每10萬人口)從108年起更是逐年下降，其中110年較109年下降達145；110年新北市少年犯罪人口率380，為六都最低，遠低全國少年犯罪人口率792；少年犯毒品罪人數從108年起逐年下降，其中110年較109年下降達43.2%，顯示這項規劃與創舉，確實有效降低少年犯罪，未來也將持續實施。