玉山銀行今年成立滿30週年，玉山銀行董事長黃男州今日表示，在玉山的第3個10年各項重要經營指標均締造佳績，過去10年總資產以年複合成長率10％快速成長，超過新台幣3兆元；10年內整體市值成長527％，排名台灣前20大上市公司，邁入第4個10年，玉山將持續聚焦「壯大海內外經營、金融科技領航、強化三道防線」三大策略主軸及ESG永續發展，致力成為亞洲具特色的標竿銀行。

玉山金控今日召開法人說明會，公布2021年營運概況。自結淨收益578.7億元，成長2.9％，稅後淨利205.7億元，成長14.1％，獲利創下歷年新高。金控每股稅後盈餘(EPS) 1.54元、股東權益報酬率(ROE) 10.96％、資產報酬率(ROA) 0.66％。子公司玉山銀行稅後淨利較去年成長6.7％，全年ROE 9.61％是金控旗下銀行的第2名，玉山證券及玉山創投稅後淨利分別成長113.6％及53.9％。

玉山2021年啟動組織改造，於法人金融事業總處之下設立私人銀行處，以客群導向的模式聚焦經營高端顧客，結合玉山銀行企業金融、個人金融及證券子公司等金融平台，提供家族傳承、二代接班、資產配置服務，顧客數、資產規模倍數成長，滿足高端顧客多元的服務需求。玉山在2021全年淨手續費收入213.2億元，成長7.5％，創下連續13年成長的紀錄，其中財富管理淨手收成長7.2％，經紀及承銷之淨手續費收入成長54.5％，皆為歷年最佳表現。

玉山目前在9個國家地區共有28個營業據點，海外分、子行佔銀行總資產13％，貢獻20.5％的獲利，創造良好績效。2021年金管會核准玉山設立泰國曼谷、越南胡志明市代表人辦事處，玉山同時規劃在日本、越南分別成立第二家分行，擴大日本及東協經營腹地，深化跨境服務網絡，打造完整的亞洲金融服務平台。

玉山金控積極推動數位轉型，由超過1300位科技人才組成科技聯隊負責整體的數位發展、智能應用、資訊研發以及資安管理。玉山在數位科技的發展有目共睹，是台灣首家銀行將人工智慧深入應用於各項業務，也是首家銀行以開放的雲端原生技術、微服務架構自建核心系統。玉山近三年整體數位顧客成長逾1.5倍，目前超過77％的基金申購、97％信貸申請案件、99％外匯交易和88％證券開戶均是在數位通路上完成。