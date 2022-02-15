《經濟學人》在 IG上發文，並配一張用筷子夾住谷愛淩的插圖。谷愛凌在這條貼文評論區裡回懟。（環球網）

網友附修改前後插圖，轉發推文寫道：在遭到強烈抵制後，《經濟學人》悄悄地將筷子從谷愛凌插圖中移除。（環球網）

《經濟學人》在IG上目前是一篇沒有筷子的配圖，貼文標題：「寒冷戰士：為什麼谷愛凌拋棄美國隊去中國滑雪」。（環球網）

大陸環球網微信公眾號15日報導，有網友14日在微博上爆料說，谷愛凌日前在社交媒體 Instagram上神回《經濟學人》用筷子汙名化中國。《經濟學人》在IG上發文稱「曾為美國贏得一面自由式滑雪金牌的谷愛凌，決定轉而為中國參賽」，並惡意配了一張用筷子夾住谷愛凌的插圖。對此，谷愛凌在《經濟學人》這條貼文的評論區裡回覆：如果你想欺負一個青少年，至少1.把事實搞清楚；2.(有能耐)圈我；3.不要用筷子這種刻板印象來代表中國。

環球網報導，經查詢《經濟學人》（@theeconomist） IG認證帳號後發現：被網友爆料的這則貼文於2月4日發布，但內容與網友爆料已經有所不同，目前是一篇沒有筷子的配圖，但貼文標題仍不無挑釁地寫道：「寒冷戰士：為什麼谷愛凌拋棄美國隊去中國滑雪」。

儘管如此，還是有網友在推特上貼出了谷愛凌被筷子夾住的配圖，寫道：「這不是PS。《經濟學人》的早期版本（已被刪除）決定用右邊圖作為文章封面，以說明『中國是如何用……筷子夾住了才華橫溢的谷愛凌的』。該網友轉發的推文寫道：「在遭到強烈抵制後，《經濟學人》悄悄地將筷子從谷愛凌插圖中移除。」

而網友爆料的谷愛凌在《經濟學人》早些時候那張惡意的筷子配圖留言區回覆的評論，也疑似隨著該英國媒體刪貼一起被刪除。

不過，還是有很多網友在《經濟學人》後來發布的 IG貼文中質疑：「谷愛凌的評論去哪兒了？」

還有網友在這條貼文中留言為谷愛凌點讚：「谷愛凌熱愛她的祖國，並希望激勵更多的人參加冬季運動。謝謝你，愛凌。」

也有網友批評《經濟學人》「將宣傳搞出了新的水準，邪惡且帶有偏見。」

一位網友則寫道：「把青少年運動員和偏見連起來是多麼的可笑。為中國做出貢獻是谷愛凌的選擇，作為一個人，她有權選擇為哪個團隊出戰。省省那些傳播誤導性資訊的錢，投資到你們自己的人身上吧。」

也有人這樣質問美國和《經濟學人》雜誌：「在前一屆奧運，美國有一些外國公民轉而效忠美國隊。在東京奧運，大阪直美決定代表日本參加奧運。有許多運動員在職業生涯中為不同的國家效力。那麼，《經濟學人》和那些主流媒體為什麼特別針對谷愛凌呢？還有，為什麼《經濟學人》要重複同樣的故事？」