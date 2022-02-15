勞動力發展署中彰投分署善用就業服務資源協助弱勢特定對象就業，2021年協助超過5000名低收入戶、身心障礙者及中高齡者等弱勢者順利就業，媒合就業率達6成7。

台中市的「好加企業公司」、南投縣的「郁正公司」及「社團法人南投縣新媳婦關懷協會附設南投縣私立好媳婦居家式長期照顧服務機構」等3家優質企業是中彰投地區雇用弱勢者的友善企業，經勞動力發展署中彰投分署鼓勵參加勞動部第19屆「金展獎」，榮獲「進用特定對象績優獎」肯定。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，勞動部辦理「金展獎」目的是鼓勵公、私立單位關注身心障礙者及特定對象就業及職訓議題，提升社會大眾對於特定對象職場融合意識，由該分署鼓勵參加勞動部第19屆「金展獎」的企業都是中部地區長期雇用弱勢者的友善企業及福利健全的優質廠商，獲獎實至名歸。

該分署也將持續積極開發適性職缺與友善職場，歡迎有求才需求的企業申請運用中彰投分署的相關資源，幫助弱勢特定對象順利就業。

林淑媛指出，獲獎的台中市「好加企業股份有限公司」，生產半導體製程專業膠帶，穩健經營超過40年，以「利他」精神進用特定對象員工多達34人，提供免費安全鞋、工作服、團保、健檢、學歷加給及專業知能培訓等7大員工福利，該公司以成為高收益的幸福企業深自期許及努力。

南投「郁正股份有限公司」是設計製造骨科醫療護具逾35年的外銷大廠，運用中彰投分署安穩僱用計畫、職場學習及再適應計畫等就業措施，進用弱勢特定對象員工人數達87人，占全體員工數6成以上。

另為照顧特定對象員工身心需求，精心規畫友善職場環境，推動5S安全防災作為、提供工作護具及彈性調整員工工作內容等管理做法，「郁正公司」也曾榮獲勞動部TTQS企業機構銅牌獎及經濟部傳統產業創新研發計畫補助等多項肯定。

另一獲獎單位「社團法人南投縣新媳婦關懷協會附設南投縣私立好媳婦居家式長期照顧服務機構」，是本屆金展獎唯一長期照顧服務產業得獎的企業，機構員工有高達63％是高齡者、新住民或中低收入戶等特定對象身分者。

提供特定對象員工個別化職務調整、採彈性工時上班，並積極運用勞動部「台灣就業通」線上徵才、參與南投就業中心辦理的聯合徵才活動及就業促進研習課程等，並優先提供特定對象就業職缺。

為加強照顧特定弱勢對象就業收入需求，中彰投分署今年持續推動「求職交通補助」、「職場學習及再適應計畫」、「臨時工作津貼」、「安穩雇用計畫」、「雇用獎助」、「缺工就業獎勵」等就業促進措施，更規畫辦理121場次特定對象就業促進活動，委託「迎曦教育基金會」辦理預備性就業服務計畫，共同促進中彰投地區特定對象弱勢朋友個別化的就業服務。