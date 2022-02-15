台北城市科大休閒事業系近日展開獨招報名，未料該系系主任陳寅全卻在教師群組發訊息，要求老師們廣發招生文宣，甚至還口出惡言，直說若不願意分享「絶對有報應」、「如果連這麼簡單的事都不願意做，真的不知道你還可以衝殺小？早日陪師父去西方還比較實在！」私校工會認為，如此已嚴重影響校譽，建議撤換系主任。

台北城市科大休閒事業系、電腦與通訊工程學系近日舉行運動績優生獨招，報名日期自即日起到4月12日，為此休閒事業系主任陳寅全在教師群組連發好幾則訊息，寫著「如果有人公告、轉發、PO文分享都不鳥，或視而不見的人，必有報應、絕對有報應、一定有報應！」

另一則訊息內容則是「公告、轉發、PO文分享這個東西，不一定會有什麼效果，也沒啥作用，但是如果連這麼簡單的事情都不願意做，真的不知道你還可以衝殺小？早日陪師傅去西方還比較快！」

不少老師看到訊息之後敢怒不敢言，更有人內心滿滿的委屈，不知該如何是好。

私校工會理事長尤榮輝表示，該系主任以惡言要脅教師配合招生，顯示對教師同仁抱持輕蔑、不尊重態度，城市科大應調查該系主任平時言行是否足為師生表率，是否仍適任學術主管，若動輒以不當言語對待教師，恐怕影響校譽，建議撤換系主任。

尤榮輝也提到，少子化後，許多私校招生需才孔亟，系所主管承受招生業績壓力可以理解，但不少私校系主任錯把教師當下屬，又誤認招生是教師義務，因此對教師頤指氣使，把老師當員工呼來喚去，甚至惡言相向的情況屢見不鮮。

尤榮輝認為，招生不是教師本職工作，系主任應以客氣和善態度商請老師協助招生，相信老師大都會配合，若以考績要脅，或甚至以言語霸凌教師，恐怕會有反效果。

台北城市科大主任秘書李尚懿回應，該系招生率不錯，平均都有在9成以上，因此沒有這方面的壓力，絕對不會強制要求老師承擔招生壓力。而系主任陳寅全個性詼諧，跟學生相處沒有距離，是校內人氣老師，對於在群組內發文引起爭議，校方也建議他公開發言務必謹慎留意，不要再對外造成不好的觀感。