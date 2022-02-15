消防人員以木屑、土砂覆蓋滲漏出的柴油，並派遣消防車在場戒備。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

一輛槽車裝載硫酸，15日中午12點32分時，行經苗栗竹南鎮海口里保安林20至30號竹南交流道附近，疑似駕駛操作不慎導致翻覆，警消人員到場拉起警戒線，並將受到輕傷駕駛送醫。

苗栗縣消防局第二大隊長曹春風說，槽車在平面車道內側翻覆，裝載的硫酸無洩漏、起火，但槽車柴油滲漏，目前以土砂木屑圍堵，現場也有消防車戒備中，目前等待業者吊走車輛。

該槽車駕駛，當時自行脫困，頭部、手部輕微撕裂傷，意識清楚，消防人員隨後協助駕駛送往為恭醫院治療，詳細肇事過程則有待釐清。