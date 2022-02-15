伊達邵碼頭商店街人潮湧入，將商店街擠得水洩不通，忙碌的店家手都沒有停過，但看見絡繹不絕的遊客湧入，笑容高高掛在臉上。(吳建輝攝)

九族文化村也說，從初一開始統計約有７萬人次入園，但上周末單日就湧入近萬人，比過年期間單日入園人數還多，目前盛開的是八重櫻，開花率約有80至100％。(吳建輝攝)

暨南大學表示，暨大賞櫻不用人擠人，暨大櫻花並非僅有一處，包括管理學院、圖資大樓等等都有櫻花樹，可以在150公頃的校園內，找尋自己最喜歡的角落，拿起相機拍好拍滿。(吳建輝攝)

隨著每年2、3月櫻花季到來，遊客湧入各大賞花景點，但過年期間因天氣與疫情影響，民眾出門賞花意願不高，而最近隨著疫情稍稍趨緩、天氣穩定陽光露臉，加上氣象局「最佳賞櫻預報資訊」，上周末南投九族文化村最高單日湧入近萬人，鄰近的暨南大學也有3000人左右，比過年還要熱鬧。

氣象局與農委會農試所合作，發布「賞櫻預報資訊」，其中南投魚池從11日到25日為最佳賞花日，許多民眾趁著周末到南投賞花，包括九族文化村、暨南大學、清境農場等湧入上萬遊客朝聖，也帶動包括日月潭、伊達邵碼頭商圈人潮，看見大批遊客湧入，讓當地店家笑呵呵。

伊達邵碼頭商店街人潮湧入，將商店街擠得水洩不通，忙碌的店家手都沒有停過，但看見絡繹不絕的遊客湧入，笑容高高掛在臉上，附近店家表示，今年過年期間人潮都沒有櫻花季多，保守估計比過年多1至2成左右，而疫情上未得到控制，因此相關防疫措施仍是做好做滿，不敢大意。

暨南大學表示，暨大賞櫻不用人擠人，暨大櫻花並非僅有一處，包括管理學院、圖資大樓等等都有櫻花樹，可以在150公頃的校園內，找尋自己最喜歡的角落，拿起相機拍好拍滿，而這個周末還有「櫻花限定自然手作」主題日，包括暈染水泥盤及手作植栽球與草物組合療育園藝，歡迎民眾線上網報名。

九族文化村也說，從初一開始統計約有７萬人次入園，但上周末單日就湧入近萬人，比過年期間單日入園人數還多，目前盛開的是八重櫻，開花率約有80至100％，接下來還有吉野櫻、台灣雪櫻、富士櫻等會陸續盛開，歡迎民眾把握機會到九族賞櫻。