晶圓代工廠世界(5347)雖受市場不確定性增加、外資及投顧法人多空看法分歧影響，股價下探半年低檔震盪，惟今（15）日開高後獲逢低買盤敲進，放量勁揚5.65％至131元，尾盤雖略受大盤翻黑影響，終場仍上漲2.42％、收於127元。三大法人昨日賣超5050張。

世界先進雖受春節連假影響，2022年1月自結合併營收41.79億元，月減9.23％、仍年增達50.33％，創同期新高、歷史第三高，表現持穩高檔。公司預期首季營收將介於132～136億元，約季增3.7～6.8％、連9季創高，毛利率介於47～49％、營益率介於35.5～37.5％。

展望2022年，世界先進表示客戶訂單需求仍相當強勁，今年可望維持高稼動率水準，將聚焦晶圓三廠擴產及晶圓五廠新產能建置，資本支出估暴增至240億元。首季月產能估季減2％、至約24.7萬片8吋約當晶圓，全年估增9％、至約314.8萬片8吋約當晶圓。

綜合外資及投顧法人看法，預估世界先進首季營收將季增約4.7～5.4％、毛利率提升至48％，稅後淨利季增6.8～12.9％、年增79.3～89.5％，每股盈餘估逾2.42元。全年營收成長19.9～27.4％、稅後淨利成長24～42％，每股盈餘估逾8.9元、有機會賺逾1股本。

外資及投顧法人對世界先進後市多空看法分歧，樂觀派認為，世界先進首季財測強勁，成熟製程供需持續吃緊，即使未來產業可能面臨修正風險，但世界先進新產能均與客戶簽訂較佳價格長約，為整體價格提供強勁支撐，今明2年獲利能力可望持穩。

保守派則認為，世界先進近期營運動能雖仍處正軌，但產品售價（ASP）恐難見進一步上漲，同時擔憂資本支出規模大增將使折舊費用壓力增加，若產業景氣出現反轉，恐將大幅影響公司獲利，基於營運風險增加而維持保守看待。