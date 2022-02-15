立法院長游錫堃今接見韓國新任駐台代表鄭炳元。他表示，去年5月韓、美兩國在美國華府舉行高峰會，韓國總統文在寅與美國總統拜登於聯合聲明中，強調台海和平穩定重要性，這對台灣而言意義重大，因此要特別感謝韓國政府，對維護東北亞民主及安全所展現的決心。

去年12月甫抵台的韓國新任駐台代表鄭炳元，農曆年後旋即赴立院拜會游錫堃。他表示，韓國與台灣有相似的民主化進程，值得韓國持續關注；而兩國雙方貿易額已突破500億美元，互訪人數也已超過250萬人次，他將在此基礎上，持續深化雙邊實質合作關係，並盼疫情趨緩後，雙方國會交流能恢復以往。

對於鄭炳元提及韓國與台灣有相似的民主化進程，游錫堃表示，台、韓兩國均曾被侵略、殖民，亦曾經歷威權統治與民主轉型過程，因此面對強權壓迫，都絕不會輕易低頭。

游錫堃說，去年5月韓、美兩國在美國華府舉行高峰會，文在寅與美國總統拜登於聯合聲明中，強調台海和平穩定重要性，美國也重申美韓「共同防禦條約」承諾，對台灣意義重大，感謝韓國政府對維護東北亞民主及安全所展現的決心。

對於台韓關係，游錫堃表示，韓國與台灣既是經濟上合作的夥伴，更是重要的民主同盟夥伴，雙方共享自由、民主、人權和法治普世價值，韓國總統大選預計於3月9日舉行，是韓國民主化後的第8次選舉，只有自由民主國家的國民才能用神聖的一票決定國家的未來，預祝大選順利。