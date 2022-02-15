李宇翔遇到路上民眾告知有貓咪被撞身亡，他趕緊向店家拿紙箱協助。（翻攝自李宇翔臉書／戴上容新北傳真）

疫情不停，讓有意參選年底市議員的新人拜票大不易，爭取民進黨新北市議員（泰山、五股、林口區）提名的李宇翔，每日身披大紅色的披風在轄區街頭向民眾打招呼，增加曝光度，他為了讓鄉親更認識他，更是趕在垃圾車前頭，搶先一步問候民眾，令民眾直呼「太認真啦！」。

疫情關係，許多餐會及活動都取消，接觸鄉親的機會減少許多，李宇翔每日不論颳風下雨，都會在清晨通勤時間站路口，向市民朋友問候，努力爭取更多市民的支持，而原先的口號「與你飛翔」，也在近日調整成「小飛翔」外型也換成紅色大披風，增加識別度。

李宇翔近日更是緊跟著垃圾車，李宇翔表示，防疫期間，為了讓鄉親更認識宇翔，因此在大家等垃圾車時，搶先一步登場問候大家，常常不小心跟大家聊太久，或者幫忙倒垃圾，好幾次都差點來不及到下一站，整趟下來，深深體會到清潔隊員們工作的辛勞。有您們的付出，我們的家園才能夠如此整潔，衷心感謝，大家辛苦了。

此外，李宇翔15日也在臉書分享清晨小故事，他指出今天上午通勤時有一位小姐將機車停到我們前方，告知路口附近有一隻橘貓遭撞死亡，但因她趕著上班，希望能夠協助。當下他立刻聯繫動保處，並到現場向附近店家借紙箱，暫時安置橘貓大體，避免再次遭撞，而導致另外的事故發生。

李說，一旁泰山區農會的同仁也出來關心，並帶上一塊白布蓋上橘貓，感謝農會同仁聯繫了動物殯葬人員前來處理，因此他們決定通知動保處取消接運，改由殯葬人員協助，再次感謝有愛心的農會同仁，不捨小生命的流失，在現場看著祂的大體被接走後，他們才安心回到路口繼續跟大家打招呼。