嘉聯益樹林廠確診＋2足跡曝 曾赴7-11、全聯、康是美 14:262022/02/15 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市嘉聯益樹林廠群聚今新增2名確診個案，衛生局也公布2名確診個案足跡，曾赴樹林7-11、新莊全聯和康是美。（新北市衛生局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市嘉聯益樹林廠群聚，今新增2名確診個案，皆是自主健康管理採檢陽性，新北市衛生局指出，2個案目前已追加匡列接觸者72人、居家隔離72人，均已安排採檢，並將安排嘉聯益樹林廠全部員工二度採檢PCR。衛生局也公布2名確診個案足跡，曾赴樹林7-11、新莊全聯和康是美。 衛生局公布足跡顯示，2名確診員工本月10日曾至樹林7-11佳政店門市、11日和12日曾至新莊全聯民安門市、新莊康是美頂盛門市。 嘉聯益樹林廠確診＋2 劉和然：該廠區擴大匡列67人 嘉聯益電子廠今再＋3 侯友宜：落實防疫管理才會讓工廠復工 #新冠肺炎 #台灣 #嘉聯益樹林廠 #全聯 #康是美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄苗栗還在燒 3例感染源不明 04:102022/02/15 焦點要聞 苗栗＋5 揭砂石司機疫調說謊 竹科聚鼎員工確診 急篩299人 04:102022/02/13 焦點要聞 桃園＋1 最新足跡曝 桃機清潔工去過八德這家小七 15:422022/02/13 生活 1869人篩檢陰性 嘉聯益下周一有望復工 04:102022/02/12 焦點要聞 200元福袋中369萬保時捷 全聯虎年福袋頭獎得主現身 13:222022/02/14 財經 元宵吃湯圓 全聯推楊枝甘露、芋頭珍珠特色口味 20:342022/02/14 生活 防空氣傳播 吐口水採檢應設室外 04:102022/02/12 焦點要聞 元宵湯圓漲價不影響 全聯促銷加碼送點銷量增一成 15:082022/02/14 生活 新北嘉聯益電子廠群聚案再＋2 夫妻復工入廠前PCR採陽 14:502022/02/15 生活 幼兒採檢難度高 專家籲打疫苗 04:102022/02/13 焦點要聞 苗栗今暴增5本土 感染源證實！高雄砂石場來的 12:552022/02/12 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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