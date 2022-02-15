新北市嘉聯益樹林廠群聚，今新增2名確診個案，皆是自主健康管理採檢陽性，新北市衛生局指出，2個案目前已追加匡列接觸者72人、居家隔離72人，均已安排採檢，並將安排嘉聯益樹林廠全部員工二度採檢PCR。衛生局也公布2名確診個案足跡，曾赴樹林7-11、新莊全聯和康是美。

衛生局公布足跡顯示，2名確診員工本月10日曾至樹林7-11佳政店門市、11日和12日曾至新莊全聯民安門市、新莊康是美頂盛門市。