桃園龍潭魯冰花季將登場花開迎客。（客家局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市龍潭區是全台最早種植魯冰花的地區，又稱為魯冰花的故鄉，桃園市政府舉辦「2022戀戀魯冰花」活動，種植近15公頃的金黃魯冰花，分佈於大北坑休閒農業區及和窯文創園區的茶園間，今年特別於第二遊客中心(三和青創基地)周邊沿路佈置美麗魯冰花植栽，打造浪漫金色路徑。

桃園市長鄭文燦表示，大北坑休閒農業區位於龍潭客庄重要茶區，擁有豐富的自然生態、歷史人文建築，「戀戀魯冰花」舉辦至今已邁入第五屆，透過魯冰花季帶動龍潭茶產業及觀光行銷，建立桃園農事體驗品牌日。目前在大北坑茶園已經可以看到魯冰花搶先綻放的美麗身影，其他區域將陸續綻放，預計於2月中下旬盛開最美。

桃園市政府副秘書長邱俊銘表示，桃園具有豐富多元農村生態，市府致力於各區推動劃定休閒農業區，發展觀光農業。而龍潭大北坑休閒農業區是極富客庄特色的休閒農業區，串聯了大北坑及三和等地區，並於2021年成立第二遊客中心加強整合區塊優勢，協助在地青農創新推廣農產業，進而帶動觀光旅遊。

客家事務局長黃傅淑香指出，「2022戀戀魯冰花」活動自2月19日起至2月28日，透過客庄主題式活動(花間實境解謎、客家音樂饗宴、懷舊童玩趣、及舊時光市集等)結合魯冰花季，讓到訪民眾除了感受休區自然美景也能同時體驗客庄人文藝術，活動期間週末假日更提供免費接駁車服務，歡迎民眾前來龍潭食茶賞花，體驗客庄休閒農業區慢食、慢遊的樸實慢活美學。

配合防疫政策，活動期間會場規劃5大防疫措施，包括出入口管制、入場採實聯制、手部消毒及量測體溫、拍照在內必須全程配戴口罩以及保持社交距離。歡迎民眾漫步在靚靚金黃魯冰花海同時也要戴好口罩、保持社交距離，配合防疫規範下，可至活動會場參與客庄主題式活動與當地農事體驗活動，防疫賞花好輕鬆，共下來龍潭用五感體驗客庄之美。