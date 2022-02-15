中央流行疫情指揮中心公布今天新增5例本土個案，包括2名桃園亞旭電腦廠員工、2例新北嘉聯益電子廠員工，以及1例桃機航警。桃機航警值班前後落地採檢陽性旅客中，僅1人具有傳播力，但時間上沒有重疊，目前感染源仍不明，須待基因定序來釐清。

桃機航警（案19763）主要負責落地採檢行李查驗工作。指揮官陳時中表示，該案曾做過兩次PCR、五次快篩都是陰性，2月12日值班時，落地採檢有7名陽性旅客，但二採僅4名陰性，其他3名 Ct值都在33到34之間，且航警並沒有近距離接觸，場所通風良好，「幾乎沒有傳播力」。

因此再往前追查，前一班有6名落地採檢陽性旅客，其中4位二採陰性，1位Ct值37，另一位Ct值21。陳時中表示，目前看起來只有這位旅客有傳播力，但由於時間上沒有和航警值班時間重疊，要做基因定序釐清。

而新北樹林嘉聯益今天復工，但驗出2例確診（案19794、19795）。陳時中表示，由於復工前大規模採檢，驗出一對夫妻確診，其餘68位同事都是陰性，已匡列同樓層同事列為居家隔離，但大部分員工都驗過兩次，因此不影響復工。

而桃園亞旭再增2人確診，其中一例為先前重新居家隔離的253人之一，其餘252人皆為陰性；另有一位員工因有症狀採檢確診。