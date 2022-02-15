花蓮1名林姓女鐵道迷上月中旬在壽豐鄉志學地區拍攝蒸汽列車時，竟擅自跨越已降下的平交道遮斷器（柵欄），近距離拍攝列車經過的畫面，場面十分危險。（胡姓民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮1名林姓女鐵道迷上月中旬在壽豐鄉志學地區拍攝蒸汽列車時，竟擅自跨越已降下的平交道遮斷器（柵欄），近距離拍攝列車經過的畫面，場面十分危險。（胡姓民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

不少鐵道迷喜歡在鐵道旁拍攝列車經過的樣貌，不過上月卻有1名林姓女鐵道迷，在花蓮縣壽豐鄉志學地區拍攝蒸汽列車時，竟擅自跨越已降下的平交道遮斷器（柵欄），近距離拍攝列車經過的畫面，場面十分危險，所幸未釀事故發生，不過林女危險舉動，讓其他鐵道迷搖頭，痛批她的自私可能讓大家失去拍攝的機會。

有「蒸汽國王」美譽的DT668蒸汽機車頭，1月23日搭配郵輪式列車，從富源站發車，抵達花蓮站後，再繼續行駛至新竹站，此消息一出，吸引不少花蓮的鐵道迷前往一睹其風采，紛紛攜帶「大砲」相機，拍攝其身影。

網路影片平台Youtube日前有名網友po出一段紀錄DT668行經花蓮壽豐鄉志學北平交道的影片，根據畫面，當時有許多鐵道迷在平交道旁，等待列車經過，準備搶拍難得的蒸汽火車，怎料列車經過一半時，竟有一名女鐵道迷，鑽過遮斷器內（柵欄）近距離拍攝列車，場面十分危險。

該名網友事後受訪表示，當時許多鐵道迷均已在柵欄旁卡好位子，準備拍攝列車經過的畫面，不過那位女性，卻在火車還沒通過時，就鑽進柵欄內拍攝，此舉對鐵道攝影來說，是絕對不允許，且容易造成危害及行車事故。

據了解，林女時常在花蓮各平交道拍攝火車，當天拍完蒸汽火車後，也在放上臉書與其他同好分享，不過她時常做出違規舉動遭警方開罰，被其他鐵道迷稱「鐵道界的老鼠屎」，一名胡姓鐵道迷痛批，「自己不要命就算了，何必害列車司機」，要是真的釀事故發生，讓司機員揹上業務過失致死罪，不值得。

鐵路警察局花蓮分局副分局長陳家慶表示，目前雖未接獲有民眾檢舉該名女子的舉動，不過警方會再主動追查其身份，若確實有違規，可依《鐵路法》第57條及70條，處1萬以上至5萬元以下罰緩。

陳也說，若女子擅闖鐵道的違規舉動不慎釀造事故發生，列車司機基本上應該不會被開罰或揹上罪名，不過此舉可能會造成司機的心理創傷，呼籲民眾切勿與生命及荷包過不去。