在野黨立委陳椒華等呼籲，內政部修改公寓大下管理條例，廢除社區可禁止住戶養寵物的規定，符合時代需求。

世界愛犬聯盟台灣總代表呂幼綸指出，現行公寓大廈管理條例規定，只要區分所有權人會議通過規約，就可提出禁養寵物的要求，有寵物的住戶只能選擇搬家或棄養，非常不合理。

內政部營建署建築管理組副組長欒中丕表示，條例並非禁止住戶養寵物，但會進行研議，兼顧飼養寵物的權益及照顧社區自治。

欒中丕指出，公寓大廈管理條例並非禁止住戶養寵物，只規定住戶飼養動物時，不可違反公共安全、衛生及安寧，但還是要尊重社區自治。而為強化寵物管理，讓社區了解到如何管理而非禁止，也提出公寓大廈飼養寵物管理的參考規範，各社區可依需求進行調整。

欒中丕也表示，過去立法院曾討論過，也有很多立委有提案，會把相關提案彙整，納入修正的方向中整體進行研議，兼顧飼養寵物的權益，以及照顧社區自治的精神。