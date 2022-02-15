吳姍儒與相戀五年的CEO王陽開日前在文華東方酒店舉辦婚禮，才子佳人的完美組合，再加上總價近1500萬元的伯爵（PIAGET）珠寶與腕表加持相伴，為婚禮更添熠熠光芒，也有「情比金堅」的意寓。
婚禮上其中最受矚目的焦點，莫過於吳姍儒在婚紗照和婚禮上佩戴伯爵Jardin Secret系列鑽戒，要價近700萬元，設計靈感源自春意盎然的玫瑰花園，交織的藤蔓如相愛的兩人，重疊的藤蔓線條簇擁著著一顆3.12克拉梨形切割美鑽，代表兩人齊心呵護著愛情，見證堅貞之婚約。
吳姍儒釋出的婚紗照也頗有看頭，她以多套禮服搭配伯爵Sunlight系列18K白金鑽石耳環、Possession系列18K白金高級珠寶鑽石手環等珠寶作品，Sunlight系列珠寶充滿陽光幸福的意寓，而Possession系列珠寶是以重複堆疊的圓形所組成，活動圓環可以隨意旋轉，代表不斷昇華的愛情，讓愛情永保如新，永恆不變。
新郎王陽開也不遑多讓，在婚禮上佩戴Altiplano Ultimate
Automatic超薄自動上鍊腕表，白金表殼鑲嵌美鑽。在婚紗照中則佩戴Polo系列岩石灰鏤空超薄精鋼腕表。
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