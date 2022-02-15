房價議題為現代人不斷關注的話題，而房價持續漲，人民對於買房這件事也已逐漸看淡，認為若要買房可能只能觀望南部，若想在北部買一間公寓，都是難上加難。而近期就有網友好奇，七年級生除了已經躺平的人以外，真的有人已經買房了嗎？沒想到回應出乎意料，不僅多數人名下已有房產，還有不少人不只一間房，底下留言讓鄉民們看傻眼，直呼「高房價是不是假議題？」

原PO好奇七年級生是否有人靠自己買房。(示意圖/中時新聞網)

一名網友在PTT八卦版上以「七年級真的有人已經買房的嗎掛????」為題發文，提到七年級領月薪的網友們，有沒有人已經「靠自己」買房，更假設年薪80萬，至少要不吃不喝10年才有800萬，讓原PO好奇真的有這種可能性嗎？還是真的要早早放棄買房的慾望，像多數人一樣躺平為妙。

原文。(圖/翻攝自PTT八卦版)

沒想到貼文一出，吸引許多七年級生的留言，而仔細細數竟有約９成多的人已經買房，甚至兩房、三房的人都有，「我身旁一半以上都買了...有透天也有公寓」、「79 四間報到」、「買三間了，貸款累累der」、「我79，朋友們包含我，8成都買了」、「76靠自己買了3間，最低1200，最高3600」，除此之外也有網友們在底下補充，其實大部分的七年級生都已成婚並有小孩了，應該早有房產甚至在看第二棟房子，相比現在，當年的房價確實便宜許多。

網友留言。(圖/翻攝自PTT八卦版)

更有網友留言應該要問問八年級生，以現在的經濟來看，八年級生應該會是最大的衝擊，換算成年齡插不多落在30幾歲的壯年人口，不是在事業中打拚就是有在考慮要成婚，現在的房價與經濟恐將成為最大的壓力，同時也有不少網友感嘆，好險當年有買房，否則看到現在的經濟趨勢，可能會背負著滿滿的貸款與壓力。

無論買車買房，理財計畫都要做好。（示意圖／達志影像）

留言區中有不少人提到若是想買房也不是不可以，若家中有人贊助當然最好，如果沒有也可以申請貸款，硬著頭皮買下去，也能擁有自己的一套房，不過也要提醒大眾，無論是貸款房子、汽車等都是大事情，建議要有一定的理財計劃與償願的規劃，才不會讓自己在往後的生活中壓力滿滿又負債累累喔。