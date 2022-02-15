荷蘭監管機關在周一再度開罰蘋果500萬歐元(約570萬美元)，為第四度的開罰。該機構認為蘋果不允許荷蘭約會App開發商使用非蘋果的支付方式，判定應改善。

由於蘋果沒有在1月15日最後期限前做出改善，荷蘭消費者市場管理局(ACM)對蘋果進行第一次開罰，並且每周罰款一次，直到改善為止。

蘋果的App商店支付政策，要求App開發商只能使用蘋果的支付系統，蘋果並且抽取佣金高達30%。這種政策已經遭到數個國家的監管機關注意。

蘋果在官網上聲稱，已經遵守了ACM去年的命令；該命令要求蘋果做出改變。並指非蘋果的支付方式會造成安全風險。

代表Tinder等App開發商的聯盟指出，蘋果的策略是儘可能地拖延其App store的改革，並與反壟斷官員協調出可接受的最低限度改革。

聯盟的代表Damien Geradin指出，蘋果每拖一年，營收就進帳250億美元，如果能再拖上幾年，當然願意花幾百萬美元請律師。

蘋果在2月3日的聲明表示，開發商已經實施了替代的支付方案。並打算仍對蘋果支付系統沒有處理的程式內支付收取27%佣金，略低於蘋果支付系統的30%。

ACM並無表示，此是否為可接受的解決方案。