烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）14日在與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）舉行的記者會上重申，烏克蘭希望加入北約。

《紐約時報》指出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）昨（14）日坦言，烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）可能只是「一場夢」，他的發言為烏克蘭放棄加入北約留下可能性。

綜合《紐約時報》（New York Times）、政治新聞網站「Politico」報導，在與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）會談2個小時後，烏克蘭總統澤倫斯基昨日在聯合記者會上強調加入北約「是為了我們的安全」，不過他也坦承烏克蘭現在所面臨的困難處境，除了俄羅斯大軍3面包夾，如果俄羅斯發動攻勢，美國也不會派兵進入烏克蘭協助防禦。

澤倫斯基在記者會上說：「烏克蘭在這條路上還要走多遠？誰會支持我們？」關於烏克蘭加入北約的前景，他形容可能會「像一場夢」。

他強調烏克蘭仍希望加入北約，但承認最終決定權可能不在基輔。他也說歐洲安全架構的未來將由烏克蘭決定，補充說明基輔政府已經準備好商討可能涵蓋在這項架構下的「保證」，以確保烏克蘭的領土完整。

同一日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）建議俄羅斯總統普丁，在烏克蘭問題上持續與西方進行對話。

《紐約時報》評論，兩起事件的發展顯示莫斯科仍維持不透過動武、僅運用軍事集結來達成目標的可能性，澤倫斯基則為烏克蘭放棄加入北約留下可能空間，此舉將有助於滿足普丁的一項主要要求。

Ukraine’s president says joining NATO remains a desire, but may perhaps be only a dream.



“How much should Ukraine go on that path?” Mr. Zelensky said of NATO membership. “Who will support us?”@AndrewKramerNYT

https://t.co/AAnRg8Rk1d — Katie Rogers (@katierogers) February 14, 2022

「Politico」指出，基輔的這場記者會上，德國總理蕭茲與澤倫斯基淡化了烏克蘭在可預見的未來加入北約的可能性。蕭茲說，「（烏克蘭的）會員問題實際上並不在議程上，這也是為什麼看到俄羅斯政府將不在議程上的議題變成重大政治問題感覺很奇怪。」

蕭茲說：「這是我們實際面臨的巨大挑戰：甚至不在議程上的議題變成一個問題。」

蕭茲說每個國家應該都要能自己決定加入哪個聯盟，不過他強調「看清現實」也很重要，以尋求緩和局勢。

「Politico」指出，澤倫斯基與蕭茲在記者會上試圖透過暗示烏克蘭加入北約問題不在議程上，來緩和與俄羅斯的緊張關係。