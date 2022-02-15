台北燈節上周隆重展開，讓士林夜市周邊湧現上萬人潮，連帶提升周遭停車需求，但方便民眾查詢剩餘車位的「北市好停車App」卻出包，顯示捷運士林站停車場還有25個車位，到現場才發現早已客滿，讓民眾怒斥浪費時間。對此，北市停管處表示，大型活動舉辦時車位數變化較快，推測是數據回傳速度趕不上民眾停車速度，將立即聯絡車場權管單位，查明問題所在。

「北市好停車」App上路至今3年餘，北市停管處透過布設地磁感應器或線圈，獲取重要商圈、停車轉換率高地點的即時格位數，再將數據顯示在App上，相當便民，目前可查詢北市7131個路邊停車格，以及399間含公有、民營的路外停車場。

便民設計獲得不少讚賞，但台北燈節時卻出現大包。鍾姓民眾投訴，自己出門前就用北市好停車App看好車位狀況，當時捷運士林站轉乘停車場顯示仍有25格，到現場卻是滿位，車輛還大排長龍，前往士林運動中心停車場也發生相同情況，即使點按「即時回報」鈕仍未改善。

「自詡智慧城市卻開發沒用App？」鍾先生直言，使用App就是希望節省時間、避免排隊，乖乖查詢的結果卻被北市府擺一道，導致賞燈興致全無，不曉得有多少人是被App騙去停車場前排隊。

對此，北市停管處機電科長魏弘懿解釋，原則上會要求停車場業者於5分鐘內回傳剩餘車位數據，但地方舉行大型活動時，停車場車輛進出頻繁，5分鐘之內的車位變化極快，當數據回傳速度趕不上民眾停車速度，就會出現數字落差，或是現場計數設備出問題，導致數據有誤。

魏弘懿表示，只要民眾反應問題，獲報後將立即聯絡該停車場權管單位，去查到底是現場記數設備出問題，還是網路資訊傳輸出狀況；經查，2月12日捷運士林站停車場因廠商修改後台資訊，訊息因此無法傳輸，「即時回報」鈕則因假日關係，廠商回報較慢才無法即時更新。

他解釋，停管處自營停車場皆有人員隨時監測狀況，接獲問題通報較快，委外經營、民營及其他公家管轄的停車場則相對慢，但獲報後都會立刻處理，不會怠慢。