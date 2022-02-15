在毛利較高的太陽能售電、水資源處理再利用等營項貢獻度增加，以及循環經濟、綠色環保業務成長，焚化爐操作管理及廢棄物處理商崑鼎投控（6803）自結2022年1月稅前獲利1.19億元，年增4.23％。以崑鼎資本額6.9億元計算，每股稅前獲利元1.71元。

崑鼎2021年合併營收59.55億元、年增5.55％，創歷史新高。自結2021年稅前淨利13.5億元、年增4.41％，每股稅前淨利19.42元。

崑鼎2021年主要業務營收占比分別為：廢棄物處理收入35％、售電收入34％、其他收入20％、服務特許權收入10％、清運收入2％。其中太陽光電事業領域，崑鼎2021年取得開發權利專案年增近三成，2021年取得維護專案年增2.5倍。

太陽光電領域仍是未來幾年積極爭取的工程商機，崑鼎指出，政府設定2025 年20GW 太陽光電裝置目標，且綠色供應鏈及用電大戶再生能源需求持續攀升、穩定電網品質服務需求湧現。

至於在海外市場，崑鼎表示，海外持續接觸評估美國、澳洲等大型專案，並與財務型投資人洽商合作投資，穩健發展。

而在水處理、回收再利用業務，崑鼎強調，政府及高科技業者規劃新建再生水處理廠，約50萬噸CMD，將偕同集團共同爭取，執行興建後之操作維護工作。另外，政府推動新建海水淡化廠（如桃園、新竹、嘉義、台南及高雄），約60萬噸CMD，將偕同集團綜效爭取。