疫情之下，國人創業最熱衷的餐飲業反而衰退嚴重，根據經濟部資料，2021年整體餐飲業營業額為7280億元，較2020年衰退6.37％，餐館類為6094億元，年減6.21％，外燴團膳類僅有261億元，年減12.66％，飲料店營業額為924億元，年減5.52％。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，由於2021年實施三級警戒，餐飲業首當其衝，加上該產業人力與庫存都有壓力，禁不起長期作戰壓力，許多業者寧改弦易轍，視狀況決定是否重出江湖。

餐飲業做為國人最喜歡的微型創業型態，其營業額也充分反映升斗小民的消費能力與市況，徐佳馨指出，綜觀近十年的餐飲業營業額，可以發現在2019年之前多呈現穩定成長，但2020年因疫情出現反轉，直到2021年都還沒有恢復元氣，三級警戒更讓業者叫苦連天，值得注意的是，整體餐飲業、餐館、飲料店營業額為五年最低，外燴團膳業營業額最慘，寫下九年新低，其中外燴團膳業因停班停課、民眾停辦婚禮、尾牙、春酒，受創最深。

此外，餐飲業營業額大幅下修，除受疫情影響外，民眾外食、聚會等意願降低、人力食材與包材等成本水漲船高，應是主要因素。之前被視為餐飲救世主的外送平台，其不低的平台費用也讓許多業者興起不如歸去的感概，也讓餐飲業更為蕭條。大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡分析，雖然疫情逐漸趨緩，不過經過這三年不時的警戒調整，許多人生活習慣已經大不相同，即使逐漸回歸正軌，過往的生活習慣恐怕也很難回頭，而外送平台高額的抽成費用等額外增加的新成本，這也迫使餐飲經營型態得做適度調整，同時也會影響房東們，參與其中者宜多方調整，以因應未來市場的變局。