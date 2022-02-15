桃園房價再創新高，直逼6字頭！桃園房市就有40個預售案最高單價站上4字頭，更有五個建案最高衝破5字頭，全數集中在青埔高鐵特區，其中「禾林RICH ONE 3」最高單價每坪58.7萬元，創下桃園房市史上新高，威均、亞昕、宏普等青埔新案也都有最高站上5字頭的交易記錄，青埔正式取代藝文特區，成為桃園房價最高的區段。

過去餘屋重鎮的青埔，房價曾一度跌落至3字頭以下，不過在各大商場落成營運、商業氣息成熟，在這一波房市回溫中餘屋快速去化，新建案開價迅速攀升至4字頭、5字頭，除了「禾林RICH ONE 3」外，去年底威均建設推出的「威均帝璽」、「威均青塘園」，宏普建設推出的「宏普画世代-時代苑」、亞昕國際推出的「亞昕喜徠登」等案最高單價均逾每坪50萬元。

青埔超過20個預售案站上4字頭，已經成為大桃園地區預售房價最高的區段，房地產業者指出，過去北桃園房價高於南桃園，不過青埔在民間及政府大力開發、吸引開發商投入、發展願景可期下，反應未來期望值的預售房價，已超越了首善之區桃園區的藝文特區。

不僅青埔，桃園整體預售房價上揚幅度相當可觀，經國特區的「中悅松花園」最高每坪46.3萬元、中路特區「豐邑風禾」最高每坪42.7萬元、小檜溪重劃區「國泰川青」最高每坪42.1萬元，即使連過去被認為平價供給的龜山A7重劃區，「富宇哈佛苑」最高單價也站上每坪42萬元。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，桃園預售屋不論小宅、標準住宅、大坪數豪宅，都有最高單價站上40萬的成交案例，過去桃園僅有地段精華的大坪數超級豪宅能站上來字，近年不少建商因應市場低總價趨勢，推案朝小宅靠攏，小坪數新案多位發展潛力高的新興重劃區，使小宅單價也持續上揚。