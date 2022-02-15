曾沛慈與老公Peter日前低調閃婚，並在臉書貼出婚紗照，雖因疫情沒有舉辦婚禮儀式，但與老公Peter進棚拍攝PANDORA珠寶形象照，留下幸福甜蜜的倩影，由於兩人是相識十幾年的朋友，從朋友關係昇華成戀人、夫妻，因此在鏡頭前默契十足，真情自然流露，令人稱羨。

曾沛慈挑選PANDORA掛鎖與鑰匙系列珠寶，詮釋兩人緊密相繫的愛情。（PANDORA提供）

曾沛慈特別挑選PANDORA為情人節檔期推出的掛鎖與鑰匙系列珠寶作品，她說，以前看到掛鎖的鍊飾，都會反問「愛情真的鎖得住嗎？」，隨著年紀漸長，對愛情的想法愈來愈成熟，了解日常生活所累積的信任感、各種相處的經驗，是可以鎖住愛情的，「配戴這樣有意義的首飾，是一種很好的提醒。」

曾沛戀透露Peter送她的第一件珠寶，就是一條鑰匙形狀的項鍊，是Peter去美國生活一年的紀念品，讓她覺得意義重大。為了營造兩人充滿濃情蜜意的互動，兩人將掛鎖與鑰匙的組合分開佩戴，「我擁有著掛鎖，而他擁有鑰匙，真的是件很浪漫的事情。」

PANDORA愛情鎖雙層吊飾，2480元。（PANDORA提供）

PANDORA鍍14k玫瑰金掛鎖鑰匙吊飾，2880元。（PANORA提供）

PANDORA迪士尼米奇米妮造型愛心掛鎖串飾，2880元。（PANDORA提供）

PANDORA金屬桃紅愛心串飾，1480元。（PANDORA提供）