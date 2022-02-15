台北市15日起微解封，動物園等場館取消預約制。不過動物園人潮沒有明顯變化，許多民眾甚至不知道已開始放鬆管制。（鄧博仁攝）

台北市今起微解封，動物園等場館取消預約制、電影院影廳內及雙層餐車開放飲食；不過，動物園、電影院皆未有明顯人潮；威秀影城經理李光爵表示，短時間內無法看出來，而近期來客數本來就比較少，加上是平日，要再觀察一段時間。

大家都相當期待看電影能吃爆米花，而北市今起開放影廳內飲食，業者表示，販賣部沒有明顯的變化，可能是因為平日人潮本來就比較少，但民眾對於影廳內能開放飲食表示非常高興，李小姐說，看電影就會搭配爆米花和飲料，終於恢復開放，非常開心。

李光爵說，影城短時間內無法看出變化，近期來客數本來就比較少，加上平日，要再觀察一段時間；不過，也有民眾表示，不太清楚已經微解封，因為平日要上班，比較沒去注意。

至於恢復畢業旅行的部分，松山高中校長陳清誥說，畢業旅行預計在3月底舉行，將依照防疫規定辦理；而建國中學也在上周校務會議決定在2月22日如期舉行不受影響。

台北市雙層觀光餐車執行長徐浩源表示，雙層餐車將在明天重新上路，目前下午茶場次已客滿，晚餐場次共剩下10個位置；他強調，台北市雙層餐車可說是全國最嚴謹，不僅須事先預約，還要出示打滿2劑疫苗的證明才能上車。

台北市15日起微解封，動物園等場館取消預約制。不過動物園人潮沒有明顯變化，許多民眾甚至不知道已開始放鬆管制。（鄧博仁攝）