15日中午約11點左右，南投合歡山竟然下起「冰雨」，包括冰霰中摻雜一點冰珠、冰雹，持續約20分鐘左右。(翻攝台灣追雪團／吳建輝南投傳真)

主要是因為剛好11點左右有少量水氣移入高山上空，因此才降下這場短暫的冰雨，冰珠有大有小，大顆的好比小顆粉圓，小顆的又比米粒小。(翻攝台灣追雪團／吳建輝南投傳真)

合歡山因為氣溫維持在零度以上，儘管入夜以後氣溫直降零下3度，但因為水氣不足遲遲未降雪。(翻攝台灣追雪團／吳建輝南投傳真)

受到鋒面及高壓東移影響，近日全台有雨氣溫氣溫急降，讓追雪迷開始湧入高山追雪，近日南投合歡山氣溫夠低但水氣不足，都沒有降下瑞雪，但15日中午左右，合歡山竟下起短暫冰霰夾帶冰雨、還有小顆的冰雹，讓追雪民眾相當興奮拿起手機拍下。

15日中午約11點左右，南投合歡山竟然下起「冰雨」，包括冰霰中摻雜一點冰珠、冰雹，持續約20分鐘左右，主要是因為剛好11點左右有少量水氣移入高山上空，因此才降下這場短暫的冰雨，冰珠有大有小，大顆的好比小顆粉圓，小顆的又比米粒小。

氣象局預報13日開始全台降雨，加上冷空氣影響，這兩天溫度最低，直到周四才會回暖，玉山14日果然降下白雪，持續約一小時積雪0.7公分，而合歡山因為氣溫維持在零度以上，儘管入夜以後氣溫直降零下3度，但因為水氣不足遲遲未降雪。

這場冰雨也讓等候已久的民眾興奮不已，氣象局也預報，合歡山在17日晚間至18日清晨，20晚上都還有機會飄雪，華南水氣移入讓降雨機率提高，也讓降雪機率大增，而19日還有另一波冷空氣南下，也呼籲民眾要做好保暖工作，追雪民眾也要衡量自身狀況。