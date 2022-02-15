電影《海角七號》在2008年上映後票房一路長紅，最終以新台幣5.3億元刷新台灣電影史華語片的票房記錄，導演魏德聖捧紅范逸臣、田中千繪、馬如龍、「茂伯」林宗仁等演員，其中，童星安乙蕎在片中飾演古靈精怪又早熟的少女「大大」，隨著14年過去了，安乙蕎在日前回到電影的拍攝地，也讓她感性寫下：「時隔多年才明白，原來電影裡有這麼多說不出口的鬱悶和洋蔥！」

當年只有13歲的安乙蕎，在《海角七號》飾演靈精怪又早熟的少女「大大」，最後和范逸臣、馬念先、民雄組樂團，讓外界對安乙蕎都印象深刻，如今她已成為26歲的美少女，而安乙蕎近日則重回《海角七號》的拍攝地恆春、沙灘，讓她直呼：「隔了14年！再次來到恆春！真的是滿滿回憶呀！」

安乙蕎感嘆，自己小時候看完劇本、也不知道到底是什麼東西，直到電影上映才終於看懂，但還說不上有共鳴，安乙蕎感性寫下：「時隔多年才明白，原來電影裡有這麼多說不出口的鬱悶和洋蔥！被迫分離的思念、失意的人生、離鄉背井的期待、對音樂的夢、對愛的渴望等等，每個人背後都有自己的辛酸呀！」

安乙蕎已長成26歲的美少女。（圖／本報系資料照片）

安乙蕎還寫下，聽說當地人只要聽到有台北來的，都還會問說：「啊你有沒有砸吉他罵髒話？」安乙蕎也反問：「無數的經典台詞中，你記得哪一句？」吸引粉絲回應：「留下來，或者我跟妳走」、「愛你愛到不怕死」、「我國寶咧」，有人則直呼：「你來說這段話真的太有說服力了。歲月啊...」，還釣出安乙蕎說：「歲月啊」，感嘆時間過得飛快。