內政部次長陳宗彥。（本報資料照）

本土疫情趨緩逐漸控制，內政部次長陳宗彥今天表示，16日起將適度鬆綁春節期間宗教場所及宗教集會活動的防疫措施，包括民選公職人員、政府官員禁跑攤、宗教場所禁飲食、禁提供籤筒供盤及容留人數限制等措施，皆予取消；至於繞境、遊行，以及500人以上的宗教活動，將開放提報防疫計畫，經活動地點的地方政府同意即可辦理。

陳宗彥指出，考量農曆年前後，國人普遍有前往宗教場所走春拜廟的傳統習俗，為避免宗教場所及宗教活動在春節期間發生群聚感染增添防疫的負擔，在春節前後實施較嚴格的防疫管制措施，基於這段時間疫情未擴大，明日起適度鬆綁宗教場所及宗教集會活動防疫措施。

陳宗彥表示，各宗教場所及活動仍須配合指揮中心防疫指引，欲辦理繞境、遊行及500人以上大型宗教活動者，均須提報防疫計畫並經地方政府同意後方可辦理，同時建議宗教團體內部人員，儘速接種至少2劑疫苗。

另外，宗教團體神職人員、執事或其他主持儀式或講道人員，除飲食外仍然須全程佩戴口罩。若有舉辦餐會、宴席等飲食活動，不得逐桌敬酒、敬茶，並建議參與者維持適當社交距離，減少交談。另外，如有提供住宿的場所，除同住家人外，以1人1室為限。

陳宗彥強調，宗教防疫措施酌予鬆綁，但民眾進入宗教場所後請務必正確佩戴口罩，並且配合實聯制、量體溫、盡量保持社交距離，也請宗教場所落實環境清消，共同為防疫努力。