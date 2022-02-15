李俊昊（右起）、李世榮、姜勳疫情結束後最想來台灣跟粉絲見面。（friDay影音提供）

韓國古裝劇《衣袖紅鑲邊》大結局收視破17.4％，在台也掀起追劇熱潮，李俊昊、李世榮、姜勳3位主演13日出席台灣播出平台friDay影音舉辦的線上見面會，吸引破3萬名粉絲觀看，結束後接受台媒視訊聯訪， 對於該劇能獲得如此大的迴響，3人皆表示完全沒想到，李世榮更形容「好像在作夢」，李俊昊則對於無法面對面跟台灣粉絲互動，感到相當遺憾，惋惜地表示「如果是直接在現場跟喜歡我們和喜歡《衣袖紅鑲邊》的粉絲們見面的話，一定會更歡樂」。

李俊昊為完美詮釋朝鮮正祖「李祘」下足功夫，甚至原本是左撇子，還努力練習用右手拿筷子，他透露一開始看到自己的演出還不太滿意，「但是看到自己用右手拿筷子，有感到一絲絲的欣慰」，此外，還為了王世孫的姿態和態度，常常會讓自己走路和說話都放慢，甚至還改變了站姿「因為我平常的站姿不太正，經常提醒自己的站姿要正確」。 而這次流淚的演技也引發討論，李俊昊坦言當初就知道這齣劇的情感消耗量會很大，但正式拍攝後，還是感到很辛苦，因為李祘有身為君王為臣子們和百姓流下的眼淚、為心愛女人流下的眼淚，以及世孫時期為君王流下的眼淚。

最後1集中，德任在聽到喪鐘才得知兒子已過世的一幕， 逼哭不少觀眾，李世榮說雖然自己目前還沒有小孩，但完全能體會到身為母親卻無法為兒子做些什麼的無力感，「 心痛到無法言喻」。不過被問到覺得哭戲和奔跑戲哪個更辛苦時，李世榮笑喊「那我選奔跑戲，因為奔跑戲大部分是在夏天，我記得因此體力急速下降，有影響到下場戲的拍攝進度」，也提到李祘和德任在書庫那場初次相遇的唯美戲碼，「也是在很炎熱的夏天拍攝，拍攝時真的很辛苦」，並分享還有出現人物較多的場景，也會花非常久的時間拍攝，很多人物會出現的場景都會比較辛苦。

這次搭檔演默契極佳，3人也表示希望未來能再次合作，李世榮先搶答「我想要在2位之前說的是最被看不起和不被尊重的是德任」，所以下次想要變成女王，如果是現代劇就是女老闆或上司，「趁機欺負然後一直使喚他們，如果演這樣的角色，心裡可能會舒暢許多」，姜勳則提議「3人演各差1歲的兄弟姊妹」，李俊昊也覺得有趣，「每天吵架，被抓頭髮」，李世榮又再度表示「我要演大姊，這樣才能欺負你們」，但覺得應該要演老么才可以氣到他們，李俊昊聽完回「你演姊姊啦」。

被問到若疫情結束最想來台做的事情，3人一口同聲地說舉辦台灣粉絲見面會，李俊昊立刻嘴甜補充「想跟粉絲在同1個空間互動」，李世榮也說「還想請粉絲們推薦景點和美食，我想去吃吃美食，也想去看看美麗的風景，又跟粉絲見面的話，我想應該再幸福不過了」 ，姜勳則透露以前高中打籃球時，還曾來台受訓，最難忘台灣的夜市，「見面會結束後，在很棒的餐廳用完餐，再去夜市逛逛、吃美食」，最後也不忘用說中文喊「謝謝」向媒體致意。

friDay影音為喜愛《衣袖紅鑲邊》的台灣觀眾準備了最強售後服務，包含《黃金漁場 Radio Star》衣袖紅鑲邊特輯、《抓住紅衣袖》新春特輯都已上架，線上見面會《衣袖紅鑲邊 – 瞬間即永恆》完整中字版本亦將於近日上架，相關詳情請鎖定friDay影音官網、官方APP或官方臉書專頁。